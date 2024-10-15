Сегодня обливают краской памятники, завтра перейдут на людей? Константин Чекушин

-Впереди сложная неделя. Увеличилось число жалоб от домов, которые не подключают к отоплению из-за долгов, в которых большинство жителей дома и не виноваты вовсе.

Где-то подключают, но в батареях воздушные пробки.

И конечно же все замерли в ожидании новых счетов.

В ноябре уже может выпасть снег, что остановит многие ремонты дорог и где-то в городе останутся зимовать незаконченные проекты.

Уборка территорий тоже под большим вопросом. В начале года по этой теме были приняты новые городские правила, которые по факту не будут работать. И я напомню, что в сезоне 2024/25 заканчиваются переходные правила уборки улиц и рижская дума должна будет чистить все улицы 1, 2, 3 категории и прилегающие к ним! Учитывая, что уже в прошлом году самоуправление не справлялось и с меньшим объёмом работ, то нет оснований считать, что в этом году это всё вдруг начнёт работать.

Много проблем в городе.

Но в среду депутаты будут соревноваться в том, чтобы бороться с империализмом в лице надгробного памятника русским воинам на Луцавсале, погибшим при наступлении шведского короля Карла XII.

Мешает процветанию города и Барклай-де-Толли. Военный министр (январь 1810 — август 1812), генерал-фельдмаршал (с 1814).

Второй (после М. И. Кутузова) полный кавалер ордена Святого Георгия. Его скульптура и постамент по мнению национал-популистов тоже является символом российского империализма. И это несмотря на то, что его предок, Питер Баркли из ветви Тоуи (Towie) (1600—1674), в середине XVII века переселился в Ригу после подавления Кромвелем движения сторонников обезглавленного короля Карла Стюарта в Шотландии. А дед Михаила Богдановича Вильгельм был бургомистром Риги.

Рассказывать историю большинству депутатам в зале бессмысленно. Их глаза полны где-то фанатизма, где-то цинизма. Национал-популизм превращается в тренд, а вслед за этим мы видим и облитые краской неугодные памятники. Параллельно этому видим отсутствие реальных дел в городе, от которых рижанам жилось бы удобнее и безопаснее.

Сегодня Ратниексоподобным депутатам уже достаточно указать свой перст на что-то неугодное, как тут же находятся хунвейбины с краской, спешащие выполнить команду сверху. Полиция при этом совершенно не проявляет рвения в поимке преступников, создавая условия и как бы говоря - "это можно".

Сегодня перст указывает на памятники, но когда они закончатся, то этот перст начнёт показывать на людей. На врагов народа. Ведь у революции нет ни конца ни начала. Этот маховик упорно раскручивают и это приведёт к трагическим последствиям.

Потому что вскоре зелёнкой начнут обливать и людей. А дальше будет кровь. А ведь так хочется просто нормально жить и работать. Но толкают нас явно не в этом направлении.