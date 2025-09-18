Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

В направлении Балдоне AS «Nordeka» отменила рейс по маршруту Рига-Балдоне-Вецумниеки, который должен был быть выполнен в 11:25, а также рейс Вецумниеки-Балдоне-Рига в 12:45, рейс Рига-Балдоне в 13:25, Рига-Балдоне-Вецумниеки-Барбеле в 14:05 и Балдоне-Рига в 14:30. Также «Nordeka» отменила рейс Рига (ул. Риепниеку)-Упеслеяс в 16.40 и Упеслеяс-Рига (ул. Риепниеку) в 17.45.

В свою очередь, AS «Liepājas autobusu parks» отменила рейсы Рига (ул. Элизабетес)-Межсетес в 14:35 и 17:35, Межсетас-Рига (ул. Элизабетес) в 15:45 и 18:45, Рига (улица Риепниеку) – поселок Сауриеши – Яунцекуле в 18:45, Рига – Валдлаучи – Плявниеккалнс – Кекава в 22:30 и Кекава – Плявниеккалнс – Валдлаучи – Рига в 23:20.

В соответствии с нормативными актами пассажир имеет право обратиться к перевозчику с просьбой о возмещении прямых убытков, если они возникли в результате задержки общественного транспорта или отмены рейса и если пассажир приобрел билет на соответствующий рейс.

LETA уже сообщала, что во время акции протеста пассажирских перевозчиков «Один час без общественного транспорта» во вторник в целом было затронуто около 165 региональных автобусных рейсов и до 5000 пассажиров.

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

