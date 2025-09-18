Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

В направлении Балдоне AS «Nordeka» отменила рейс по маршруту Рига-Балдоне-Вецумниеки, который должен был быть выполнен в 11:25, а также рейс Вецумниеки-Балдоне-Рига в 12:45, рейс Рига-Балдоне в 13:25, Рига-Балдоне-Вецумниеки-Барбеле в 14:05 и Балдоне-Рига в 14:30. Также «Nordeka» отменила рейс Рига (ул. Риепниеку)-Упеслеяс в 16.40 и Упеслеяс-Рига (ул. Риепниеку) в 17.45.

В свою очередь, AS «Liepājas autobusu parks» отменила рейсы Рига (ул. Элизабетес)-Межсетес в 14:35 и 17:35, Межсетас-Рига (ул. Элизабетес) в 15:45 и 18:45, Рига (улица Риепниеку) – поселок Сауриеши – Яунцекуле в 18:45, Рига – Валдлаучи – Плявниеккалнс – Кекава в 22:30 и Кекава – Плявниеккалнс – Валдлаучи – Рига в 23:20.

В соответствии с нормативными актами пассажир имеет право обратиться к перевозчику с просьбой о возмещении прямых убытков, если они возникли в результате задержки общественного транспорта или отмены рейса и если пассажир приобрел билет на соответствующий рейс.

LETA уже сообщала, что во время акции протеста пассажирских перевозчиков «Один час без общественного транспорта» во вторник в целом было затронуто около 165 региональных автобусных рейсов и до 5000 пассажиров.