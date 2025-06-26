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Сегодня будет лето!

Редакция PRESS 26 июня, 2025 07:34

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг днём температура воздуха в Латвии поднимется до +18...+23 градусов.

Ожидается небольшая облачность, местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер. В восточной части страны порывы ветра достигнут 12-15 метров в секунду.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет слабый, северо-западный. Максимальная температура воздуха составит от +19 градусов на севере города до +22 градусов на юге.

Погоду определяет область повышенного давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1004 гектопаскалей на востоке страны до 1011 гектопаскалей в Южной Курземе.

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Комментарии (0) 6 реакций
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Еврокомиссар призвал создать армию дронов против России

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Комиссар ЕС по обороне Кубилюс призвал срочно готовиться к отражению возможной российской агрессии. Для этого, по его словам, нужно произвести миллионы беспилотников.

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Конец июня оказался холоднее нормы: тенденция на похолодание держится уже несколько месяцев

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Средняя температура воздуха во второй декаде июня в стране составила +14,5 градуса, что на 0,6 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные, обобщенные Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура воздуха во второй декаде июня в стране составила +14,5 градуса, что на 0,6 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные, обобщенные Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Штрафы спасут утопающих? За что спасатели могут наказать отдыхающих на пляже

Важно 18:28

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Даже в те дни, которые кажутся прохладными и не слишком подходящими для купания, всё равно поступают сообщения о случаях утопления. Причины бывают разные: безрассудство, алкоголь и легкомысленное отношение к жизни. Количество утонувших в Латвии продолжает расти, сообщил начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), полковник Мартиньш Балтманис в передаче TV24 «Персона дня».

Даже в те дни, которые кажутся прохладными и не слишком подходящими для купания, всё равно поступают сообщения о случаях утопления. Причины бывают разные: безрассудство, алкоголь и легкомысленное отношение к жизни. Количество утонувших в Латвии продолжает расти, сообщил начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), полковник Мартиньш Балтманис в передаче TV24 «Персона дня».

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Вспышка опасного вируса в Европе: как защититься?

Выбор редакции 18:21

Выбор редакции 0 комментариев

Совсем рядом с нами, в Восточной Европе, зафиксирована вспышка опасного вируса -   гепатита А. Наиболее сложная ситуация в Венгрии, Словакии, Австрии и Чехии, сообщает tv3.lt.

Совсем рядом с нами, в Восточной Европе, зафиксирована вспышка опасного вируса -   гепатита А. Наиболее сложная ситуация в Венгрии, Словакии, Австрии и Чехии, сообщает tv3.lt.

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Ездил по самой оживлённой улице города: пьянство за рулем довело до реального тюремного срока

Важно 18:08

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Курземский районный суд 18 июня 2025 года рассмотрел уголовное дело о вождении транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения в отношении лица, у которого в выдохе была зафиксирована концентрация алкоголя в крови, превышающая 1,5 промилле.

Курземский районный суд 18 июня 2025 года рассмотрел уголовное дело о вождении транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения в отношении лица, у которого в выдохе была зафиксирована концентрация алкоголя в крови, превышающая 1,5 промилле.

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Сэкономим на работниках министерства, а не за счет пациентов: Абу Мери обещает сократить расходы

Новости Латвии 18:02

Новости Латвии 0 комментариев

Сокращение бюджетных расходов Министерства здравоохранения возможно только за счёт административных затрат, а объёмы оплачиваемых государством медицинских услуг сокращать нельзя, чтобы пациенты не столкнулись с ухудшением доступности или качества этих услуг — такую позицию выразил министр здравоохранения Хосам Абу Мери (JV) в четверг в ходе обсуждения с министром финансов Арвилсом Ашераденсом (JV) предложений Минздрава по сокращению расходов.

Сокращение бюджетных расходов Министерства здравоохранения возможно только за счёт административных затрат, а объёмы оплачиваемых государством медицинских услуг сокращать нельзя, чтобы пациенты не столкнулись с ухудшением доступности или качества этих услуг — такую позицию выразил министр здравоохранения Хосам Абу Мери (JV) в четверг в ходе обсуждения с министром финансов Арвилсом Ашераденсом (JV) предложений Минздрава по сокращению расходов.

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Взятки, контрабанда, махинации с документами: на таможне в ЕС вскрыли крупную мошенническую схему

Мир 17:54

Мир 0 комментариев

Европейская прокуратура ведёт расследование крупного дела о мошенничестве и контрабанде на таможне в Греции. Идут обыски и задержания. Следственные действия проводятся также в Италии, Испании, Болгарии, Франции и Бельгии.
Греческая полиция провела масштабную операцию на границе в рамках дела о мошенничестве при оформлении таможенных документов, контрабанде, взяточничестве и других серьёзных преступлениях против Европейского союза.

Европейская прокуратура ведёт расследование крупного дела о мошенничестве и контрабанде на таможне в Греции. Идут обыски и задержания. Следственные действия проводятся также в Италии, Испании, Болгарии, Франции и Бельгии.
Греческая полиция провела масштабную операцию на границе в рамках дела о мошенничестве при оформлении таможенных документов, контрабанде, взяточничестве и других серьёзных преступлениях против Европейского союза.

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