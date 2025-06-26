Сегодня будет лето!

Ожидается небольшая облачность, местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер. В восточной части страны порывы ветра достигнут 12-15 метров в секунду.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет слабый, северо-западный. Максимальная температура воздуха составит от +19 градусов на севере города до +22 градусов на юге.

Погоду определяет область повышенного давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1004 гектопаскалей на востоке страны до 1011 гектопаскалей в Южной Курземе.