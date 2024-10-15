Сделай мир лучше — поработай в тюрьме! Требуются добровольцы в местах лишения свободы

Вот и Управление мест заключения решило идти в ногу со временем и приглашает жителей Латвии стать волонтером в тюрьмах, чтобы сделать общество более безопасным, пишет портал Grani.lv.

Волонтер может участвовать в различных формах волонтерской деятельности в местах лишения свободы:

1. способствуя развитию образования и трудовых навыков,

2. организуя полезное проведение свободного времени,

3. организуя и проводя спортивные мероприятия,

4. поддерживая преодоление зависимостей,

5. укрепляя семейные связи,

6. решая социальные вопросы.

Волонтерская работа может быть очень разнообразной, и её форма зависит от инициативы самого волонтера и его желания предложить свои знания и опыт заключенным. Это могут быть лекции на различные темы, а также всевозможные занятия – бисероплетение, компьютерные навыки, театр, музыка, шахматы, футбол и другие увлечения волонтера.

Какие преимущества имеют волонтеры? Получение новых знаний, опыта и навыков, личностный рост и развитие. А что предлагает Управление мест лишения свободы?

• обучение;

• страхование здоровья и жизни;

• оплату транспортных расходов;

• покрытие расходов на питание один раз в день в дни волонтерской работы;

• конференцию для волонтеров;

• рекомендательное письмо, которое может пригодиться в дальнейшей карьере.

Чтобы стать волонтером, нужно иметь желание и готовность поддерживать правонарушителей, быть совершеннолетним, иметь высокое чувство ответственности, хорошие навыки планирования времени, владеть государственным языком и пройти специальное обучение.

Если вас заинтересовало это приглашение, заполните заявку на сайте ievp.gov.lv в разделе "Волонтерская работа", и с вами свяжется представитель Управления мест заключения. Позже вы примете участие в обучении, подпишете договор о волонтерской работе и внесете свой вклад в ресоциализацию заключенных!