Как пояснили в Рижской думе, Вантовый мост безопасен для ежедневных нагрузок. С точки зрения несущей способности состояние моста оценивается как удовлетворительное. Некоторые тротуары находятся в худшем состоянии, поэтому они оцеплены и за их состоянием тщательно следят.

В ходе ремонтных работ проведено усиление части тротуаров моста, а существующие заплатки планируется заменить на этой неделе, сообщили в муниципалитете.

Чтобы существенно улучшить техническое состояние Вантового моста, необходимо провести его реконструкцию, а по решению Рижской думы этот мост является одним из стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, который должен быть восстановлен к 2027 году.