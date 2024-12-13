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Пенсионерам повысили необлагаемый минимум: кому именно и на сколько?

© LETA 13 декабря, 2024 10:00

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В октябре этого года в базе данных Государственного агентства социального страхования было зарегистрировано 67 800 работающих пенсионеров. С 1 января следующего года необлагаемый минимум пенсий для всех пенсионеров - и работающих, и неработающих - составит 1000 евро, при этом работающие пенсионеры смогут эту сумму делить (500 евро - на зарплату, 500 евро - на пенсию).

В этом случае налог в размере 25,5% будет взиматься ежемесячно только с той части пенсии и зарплаты, которая превышает 500 евро, пояснил государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам.

Для того чтобы раздельный необлагаемый минимум для зарплаты и пенсии начал действовать уже с начала следующего года, пенсионеры должны до 15 декабря этого года активировать свою налоговую книжку, указав в ней основное место получения дохода - то место работы, где они получают наибольшую зарплату.

Если у пенсионера уже есть налоговая книжка у работодателя, то предпринимать ничего не нужно.

Изменения не распространяются на работающих пенсионеров, у которых пенсия превышает 1000 евро. В этом случае ничего дополнительно делать не нужно, а подоходный налог в размере 25,5% будет по-прежнему автоматически применяться к части пенсии, превышающей 1000 евро.

Для неработающих пенсионеров новый необлагаемый минимум будет автоматически рассчитываться и применяться Государственным агентством социального страхования или другими плательщиками пенсий, как и раньше.

(Diena)

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