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Наследство: как правильно подарить ребёнку квартиру

Редакция «7 суперсекретов» 13 декабря, 2024 15:19

Юридическая консультация 0 комментариев

"Чтобы избежать наследственной волокиты, год назад мама подарила мне квартиру, в которой мы с ней живем. Юрист написал нам договор и сказал, что надо оформить у нотариуса заявление на регистрацию договора в Земельной книге и подать туда договор, чтоб зарегистрировать мое право собственности на квартиру. Но так получилось, что мама сразу же попала в больницу и долго болела, и мы забыли оформить регистрацию в Земельной книге. Сейчас мама уже выздоровела. Скажите, нам надо снова идти к юристу, чтобы он составил новый договор? Или можно подать уже имеющийся договор?"

Статья 994 Гражданского закона устанавливает, что собственником недвижимой собственности признается тот, кто таковым записан в Земельной книге. В латвийских нормативных актах не указан срок, в течение которого необходимо зарегистрировать свое право собственности в Земельной книге.

Кроме того, если сделка (например, договор дарения) не закреплена в Земельной книге, то, согласно статье 1478 Гражданского закона, она не теряет из-за этого своей действительности.

Однако до закрепления приобретатель недвижимости не может использовать право собственности или иные законные права в отношении данной недвижимости (например, в качестве собственника участвовать в собраниях собственников квартир, если квартира расположена в многоквартирном доме, закладывать квартиру, сдавать внаем и пр.), поскольку до тех пор, пока новый приобретатель не зарегистрирует недвижимость на свое имя в Земельной книге, законным собственником недвижимости остается тот, кто в этом качестве был зарегистрирован до него. 

Следовательно, вы можете подать в Земельную книгу договор дарения квартиры, заключенный между вами и вашей мамой год назад, если ваша мама, как собственник квартиры, не изменила своего решения.

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