Успей загадать желание: над Латвией будет пик звездопада в эти выходные

В этом году пик активности Геминид ожидается в пятницу, 13 декабря, около 11 часов вечера. Наблюдать звездопад можно будет в ночи с 13 на 14 декабря.

Хотя прогнозируется до 120 метеоров в час, это не означает, что каждый наблюдатель увидит их в таком количестве. В этом году есть еще одна сложность: почти полная Луна, которая будет ярко освещать ночное небо, затрудняя наблюдение. Тем не менее, если вы найдете место, где свет Луны минимально мешает, то сможете увидеть самые яркие метеоры. Ключевое условие успеха — чистое небо.