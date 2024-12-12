Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Декабря Завтра: Iveta, Otilija

Конец халяве? NEPLP получил полномочия ограничивать в Латвии работу сайтов с пиратским контентом

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 12:17

Важно 0 комментариев

Сегодня в окончательном чтении Сейм поддержал поправки к закону об авторских правах, наделяющие Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP, НСЭСМИ) полномочиями на ограничение пиратских веб-сайтов, нелегально предлагающих кинофильмы, музыку и другие авторские работы.

Законопроект разработан для обеспечения в рамках административного процесса ограничения доступа к веб-сайтам, на которых противоправно используются объекты авторского или смежного права, с целью сокращения объема нарушений авторских и смежных прав в онлайн-среде.

Нарушение авторских и смежных прав в онлайн-среде создает существенные риски не только для артистов, создающих контент, защищенный авторскими правами, но и для всего общества в целом, говорится в аннотации к закону.

Создание и использование таких веб-сайтов, на которых неправомерно публикуются объекты авторского права и смежного права, препятствует получению создателями указанного контента полагающегося им вознаграждения, а также в долгосрочной перспективе влечет увеличение объема неправомерно распространяемого контента и риск сокращения качественного предложения потребителям, говорится в аннотации к законопроекту.

До сих пор в Латвии субъекты авторского права и смежного права для ограничения доступа к таким веб-сайтам, на которых противоправно используются их авторские работы, могли обращаться с исковым заявлением в суд в установленном гражданско-процессуальным законом порядке.

Однако такой возможностью до сих пор редко пользовались, так как это требует времени и финансовых ресурсов. Кроме того, такой судебный процесс может оказаться неэффективным в случаях, когда необходимо быстрое ограничение доступа к неправомерному сайту, например, когда фильм неправомерно выкладывается в онлайн-доступ одновременно с его показом в кинотеатрах.

Поэтому с целью сокращения объема нарушений авторских и смежных прав в онлайн-среде было необходимо обеспечить быстрый механизм ограничения доступа к веб-сайту в рамках административного процесса, предусмотрев соответствующие полномочия для НСЭСМИ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Шольц: Звонок Путину был неприятным, но готов его повторить

Мир 12:53

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) открыт для дальнейшего диалога с Кремлем, несмотря на критику, звучавшую в его адрес после недавнего телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину. Разговор с Путиным был неприятным, но он готов его повторить, заявил Шольц в эфире телеканала RTL в среду, 11 декабря.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) открыт для дальнейшего диалога с Кремлем, несмотря на критику, звучавшую в его адрес после недавнего телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину. Разговор с Путиным был неприятным, но он готов его повторить, заявил Шольц в эфире телеканала RTL в среду, 11 декабря.

Читать

Небожители не извиняются? Вейдемане опросила чиновников — должна ли Силиня ответить за свои слова Смилтенсу?

Важно 12:07

Важно 0 комментариев

««Не зарывайся, а то как бы не вытошнило!" – эта яркая фраза премьера Эвики Силини, брошенная в адрес депутата Эдварда Смилтенса, теперь будет тащиться за нею как кусок грядной веревки. Это можно было бы изменить, если бы наша небожительница вспомнила, что после такой некрасивой фразы неплохо было бы извиниться. Это должно было произойти само собой», - пишет в «Неаткариге» публицист Элита Вейдемане, которая решила уточнить, когда же премьер планирует извиниться.  

««Не зарывайся, а то как бы не вытошнило!" – эта яркая фраза премьера Эвики Силини, брошенная в адрес депутата Эдварда Смилтенса, теперь будет тащиться за нею как кусок грядной веревки. Это можно было бы изменить, если бы наша небожительница вспомнила, что после такой некрасивой фразы неплохо было бы извиниться. Это должно было произойти само собой», - пишет в «Неаткариге» публицист Элита Вейдемане, которая решила уточнить, когда же премьер планирует извиниться.  

Читать

Жителя Кулдигского района арестовали за убийство кошки чугунной сковородкой

ЧП и криминал 12:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Госполиция арестовала жителя Кулдигского района за убийство кошки, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнёва.

Госполиция арестовала жителя Кулдигского района за убийство кошки, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнёва.

Читать

Акела промахнулся: речь идёт о том, кто будет рулить Латвией. Подоплёка выборов президента БЛ

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

"Каким бы ограниченным ни было влияние Банка Латвии (БЛ) на монетарную политику еврозоны, президент БЛ продолжает играть важную роль в экономическом, финансовом и банковском развитии нашей страны. Поэтому к выбору наших политиков - кому доверить этот важный пост, когда 21 декабря этого года истечет срок полномочий нынешнего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, - нужно отнестись со всей серьезностью, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

"Каким бы ограниченным ни было влияние Банка Латвии (БЛ) на монетарную политику еврозоны, президент БЛ продолжает играть важную роль в экономическом, финансовом и банковском развитии нашей страны. Поэтому к выбору наших политиков - кому доверить этот важный пост, когда 21 декабря этого года истечет срок полномочий нынешнего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, - нужно отнестись со всей серьезностью, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

Читать

В Латвию залетел российский самолет — почему не сбили: латвийцы в шоке (а он и не влетал: ДОПОЛНЕНО)

Выбор редакции 11:52

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня днем, 11 декабря, на территорию Латвии залетел самолет МЧС России. Об этом написала в Фейсбуке жительница ЛР и поделилась снимком с Fligtradar24.

Сегодня днем, 11 декабря, на территорию Латвии залетел самолет МЧС России. Об этом написала в Фейсбуке жительница ЛР и поделилась снимком с Fligtradar24.

Читать

Инвестор рижского колеса обозрения — россиянин, состоявший в санкционном списке: Ir

Важно 11:50

Важно 0 комментариев

Инвестором амбициозного проекта по строительству колеса обозрения в Риге, а также фактическим выгодополучателем, является уроженец России Рустам Гильфанов. Он контролирует оператора панорамного колеса через свою компанию, зарегистрированную на Мальте. И хотя на первый взгляд проект выглядит как инициативы с благими намерениями, за ним скрывается много вопросов и нюансов. Так, например, Рустам Гильфанов когда-то оказался в украинском санкционном списке — это шокирующая деталь, о которой сообщает журнал Ir.

Инвестором амбициозного проекта по строительству колеса обозрения в Риге, а также фактическим выгодополучателем, является уроженец России Рустам Гильфанов. Он контролирует оператора панорамного колеса через свою компанию, зарегистрированную на Мальте. И хотя на первый взгляд проект выглядит как инициативы с благими намерениями, за ним скрывается много вопросов и нюансов. Так, например, Рустам Гильфанов когда-то оказался в украинском санкционном списке — это шокирующая деталь, о которой сообщает журнал Ir.

Читать