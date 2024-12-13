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Рижанка получила аж три штрафа за один поворот «не туда»: маленькие «хитрости» полиции. Это законно?

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 10:04

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Наша читательница Лана С. обратилась с жалобой на управление полиции Зиемельского предместья, которая за одно нарушение выписала ей сразу три штрафа на основании показаний радара, установленного на въезде в Саркандаугаву - на перекрестке на Тилта 4.

- На перекрестке было изменено движение, установлены новые знаки и переделана разметка, а поскольку я в том районе бываю не чаще раза в год, сразу не сориентировалась, что ездить по кругу нельзя, а поворот налево запрещен - и проехала неправильно. Через неделю присылают штраф на 30 евро, основанный на фото и видео с радара. Поначалу решила оспорить факт административного нарушения: организация движения на этом перекрестке абсолютно недружественная для автоводителя и явно нуждается в доработке, но затем стало жалко времени и оспаривать не стала - решила заплатить и забыть. Хотя довольно странно, что в системе CSDD этот штраф так и не появился, будто его и не было. Получается, полиция туда даже не сообщила.

Но даже после уплаты штрафа забыть о нем не получилось! Оказалось, в тот злополучный день мне выписали еще два штрафа, причем "на том же месте, в тот же час" - и даже минута в минуту. Но узнала я об этом уже от судебного исполнителя, которому мои неуплаченные вовремя штрафы и были переданы. Рвать и метать было бесполезно, с судебным исполнителем не поспоришь - он просто прибавил к сумме двух штрафов по 23 евро и каждый вырос до 53. Станешь спорить - обещал увеличить до 68 евро и наложить арест на счет.

- Как такое могло произойти?

- Я тоже задала себе такой вопрос, как и судебному исполнителю. Но он лишь указал, что штраф, оказывается, изначально был выписан не один, а сразу три, вот только номера квитанций были почти полностью идентичны, - различались только одной цифрой посредине, сразу и не заметишь. А я уплатила один штраф и сплю спокойно! При одинаковой сумме штрафа, месте и времени нарушения легко было принять три штрафа за один, случайно присланный трижды. При ближайшем рассмотрении это понимаешь, но, как говорится, уже поздно - пришлось заплатить почти вдвое больше, уже с процентами судебного исполнителя.

И вот тут меня заинтересовал другой вопрос - а законно ли водителю начислять сразу три штрафа за нарушение в одном месте, в одно время и в один день с точностью до минуты? Нарушено правило поворота на перекрестке Тилта 4, о котором даже ТВ как-то делало сюжет, - суть которого была  в том, что почти каждый водитель и тех, кто там проехал, что-то да нарушил, то есть там при всем желании не разберешься, что можно, что нельзя. Но стоит радар и фиксирует все подряд, и исправно рассылаются штрафы. Ну, ладно бы еще один штраф. Но когда присылают по 30 евро за три разных нарушения в одном и том же месте в одно и то же время и на одном авто - это уже слишком. Причем одно нарушение выписано почему-то еще и на другую машину. Первая мысль - у нашей полиции аппетиты растут как на дрожжах!

- Оспаривать уже не стали?

- Первый штраф оплачен, а по остальным время упущено, жалобу уже не станут рассматривать. Хотя манера выписывать разные протоколы с одинаковыми номерами с разницей в одну циферку посредине вызывает вопросы. Но пусть это останется на совести тех, кто работает в таком стиле. Вот номера протоколов. Найдите отличия:

Nr. 16084002412024

Nr. 16084002412324

Nr. 16084002412224

Что говорит полиция?

Представитель муниципальной полиции Риги Эрика Верзе поясняет: нет ничего удивительного в том, что одному и тому же водителю начисляется сразу несколько штрафов за несколько административных нарушений, допущенных при совершении одного маневра:

"22 статья Закона об административных нарушениях, определяет порядок, который применяется при сразу нескольких допущенных административных нарушениях. Так, во второй части 22 статьи этого закона указано, что в случае, если одно действие повлекло за  собой сразу несколько нарушений, то есть если водитель нарушил сразу несколько правил, совершая маневр, за каждое из административных нарушений начисляется отдельный штраф".

При этом штраф следует уплатить не позднее, чем через месяц со дня вступления в силу решения о назначении штрафа. Если лицо не уплатило штраф в указанный срок, полиция обязана (согласно 269 статье Закона об административной ответственности) начать процесс о принудительном взыскании долга. Это означает передачу долга за неуплаченный штраф судебному исполнителю для его погашения. По словам полиции, дело должника передается судебному исполнителю в разумные сроки - не сразу на следующий день по истечение срока уплаты штрафа, а примерно в течение двух недель.

В случае, если номер автомашины указан неверно, и у водителя есть какие-то еще замечания по выписанному протоколу, полиция рекомендует  подать заявление в то отделение полиции, которое этот штраф выписало.  

Представитель Госполиции Лина Багдоне поясняет, что ранее действующий порядок, когда автоводитель платил штраф за большее из нескольких допущенных нарушений, отменен с 1 июля 2020 года вступили в силу поправки к Закону об административной ответственности. В результате за каждое нарушение виновному начисляется отдельный штраф, который можно оспорить в течение десяти дней, подав заявление в полицию. Багдоне также отмечает, что Госполиция информирует о допущенных нарушениях как через портал CSDD, так и через платформу Latvija.lv.

Впрочем, как выяснилось в последние дни, половина пользователей этого портала Latvija.lv с конца апреля не получала никаких уведомлений о поступивших официальных письмах, в результате чего многие были неприятно удивлены письмам от судебных исполнителей - суммы штрафов за различные нарушения из-за неуплаты возросли до 120 евро, а предприниматель Гинт Индриксон даже лишился нескольких тысяч евро.

(И тут невольно возникает два вопроса 1) сколько заработали на этом "казусе" судебные исполнители? 2) случайно ли разработчики платформы Latvija.lv допустили такую ситуацию?)

"Система так запрограммирована"

Руководитель "Autojurists"  Андрей Чернявский комментирует ситуацию с троекратным штрафом за один маневр водителя так:

- Это действительно три разных решения. По закону об административной ответственности, полиция выносит за каждое нарушение отдельное решение (Lēmums). Например, водитель едет без страховки, техосмотра и не пристегнут ремнем безопасности, - будет три решения и три штрафа. В вашем случае это - сплошная разметка и два знака. Поэтому три штрафа. Водитель принял это за один штраф, так как суммы одинаковые и номера решений отличаются всего одной лишь цифрой, и то по середине всего номера дела - это устоявшаяся практика, видимо, так система запрограмированна. Это постоянно создаёт путаницу у водителей, получивших несколько решений.

[Тут снова возникает неудобный вопрос к разработчикам системы: ребята, вам мозгов не хватило сделать все по уму? Или как раз хватило - и это не баг, а фича? - press.lv]

Отмечу, что за три нарушения одновременно полиция должна была  вынести одно, более суровое решение, - за агрессивное вождение (согласно 51-й статье Закона о дорожном движении). Тогда бы водителю пришлось заплатить штраф от 70 до 280 евро плюс 6 штрафных пунктов.

Но мы обратили внимание, что полиция самоуправления, по видеозаписям, просто штрафует, за каждое нарушение отдельно, не применяя наказание за агрессивное вождение.

- Почему?

- На практике видим, что решение на 30 евро штрафа практически никто не обжалует. В отличие от наказания за агрессивную езду, где помимо штрафа присуждают ещё и 6 пунктов, - такие решения полиции обжалуют часто. Выводы делайте сами.

 

 

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