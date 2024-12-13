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Rail Baltica: кто поименно виноват в разбазаривании миллиардов (СПИСОК) (3)

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 15:00

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Сегодня следственная комиссия Сейма по Rail Baltica приняли заключительный доклад. Имена «виноватых» чиновников, в зависимости о степени их вины, внесенных в красный, оранжевый и желтый списки, обещали предать гласности ближе к вечеру. Однако в сети списки уже появились.

В "красный" блок входят бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш, нынешний министр сообщения Каспарс Бришкенс и бывший министр сообщения Талис Линкайтс.

В "оранжевый" блок вошли бывший председатель правления и исполнительный директор АО "RB Rail" Агнис Дриксна, бывший министр сообщения Анрийс Матисс, нынешний министр финансов Арвилс Ашераденс, госсекретарь Министерства финансов Байба Бане, бывшая руководитель "RB Rail" Байба Рубеса, бывший заместитель госсекретаря Министерства сообщения, ныне председатель правления Автотранспортной дирекции Динс Мерирандс, бывшая госсекретарь Минсообщения Илонда Степанова, бывший госсекретарь Минсообщения Каспарс Озолиньш, бывшая и. о. госсекретаря Минсообщения и бывшая председатель совета "RB Rail" Лигита Ауструпе, бывшая заместитель директора департамента железнодорожной политики и инфраструктуры Минсообщения Олита Берзиня и бывший министр сообщения, ныне министр благосостояния Улдис Аугулис.

В "желтый" блок вошли бывший министр финансов, ныне депутат Сейма Янис Рейрс, бывший председатель правления ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" Каспарс Вингрис, бывшие премьер-министры Лаймдота Страуюма и Марис Кучинскис.

Последуют ли карательные меры? Пока такая перспектива выглядит неправдоподобной. Прикрепленный к комиссии представитель Генпрокуратуры, отвечая на вопрос о гипотетической уголовной ответственности сказал, что с таким же успехом можно предъявлять претензии депутатам Сейма, которые в 2017-м единогласно проголосовали за то, что такой международный проект Латвии нужен. Проголосовали, но потом даже не поинтересовались, а как идет реализация проекта, есть ли на него средства".

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