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Латвия недовольна появлением «военных» пловцов из России на Чемпионате мира

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 15:15

Спорт 0 комментариев

Федерация плавания северных стран, куда входит Латвия, направила письмо в Международную федерацию плавания (World Aquatics) с критикой допуска россиян к чемпионату мира на короткой воде, рассказал глава Федерации плавания Норвегии Като Братбакк.

В сентябре прошлого года World Aquatics допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции.

В ноябре этого года World Aquatics многие ограничения сняла, например запрет на участие в эстафетах и на допуск спортсменов ЦСКА и «Динамо». В итоге в ЧМ, который проходит в эти дни в Будапеште, участвуют 27 российских спортсменов.

«Мы хотим, чтобы письмо было рассмотрено внутри организации, прежде чем мы его опубликуем. Но, вкратце, мы крайне критически относимся к тому, как World Aquatics справляется с этим вопросом», — сказал Братбакк.

Он отметил, что международные федерации не были проинформированы о смягчении критериев допуска, а узнали о них только неделю спустя из новостной статьи на одном из сайтов. «Открытость и прозрачность полностью отсутствуют. Мы очень критично относимся к этому», — добавил Братбакк.

По его словам, большая группа россиян, которые выступают в командах, поддерживаемых военными и полицией, получили нейтральный статус.

Отметим, что нейтральные россияне на ЧМ уже выиграли несколько медалей, включая две золотые.

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