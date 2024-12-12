Стала известна причина развода Даны Рейзниеце: СМИ

По данным журнала, в один день Дана внезапно объявила, что хочет развестись, и покинула семейный дом, оставив Андриса ошеломленным наедине с детьми. Тем не менее, после развода супругам удалось сохранить дружеские отношения. Дана, живя отдельно, ездит в дом бывшего супруга за вещами и заботится о детях.

По слухам, развод стал следствием новой влюбленности в жизни Рейзниеце, которую она не скрывает при посещении ресторанов.

Напомним, латвийская шахматистка и политик, Дана Рейниеце, 43 лет, имеет четверых детей.