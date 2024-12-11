Как видно на размещенной фотографии, среди выставленных на продажу полотенец с разными русскими именами, такими как Игорь, Юлия, Светлана, Ольга и другими, вдруг «затеcалось» одно полотенце с латышским именем - Liāna...

Пользователи соцсети тут же решили, что это дань уважения активистке и идейной вдохновительнице "аткриевошаны" (дерусификации) Лиане Ланге.

2024. gada simboliskākais zibsnis - veikalā, kurā valda krievu valoda, dvieļi ar uzrakstu 'Liāna' iet latviski. pic.twitter.com/dtSiAgKeyq — VPP (@MKpolitika) December 10, 2024

«Лиана Ланга — человек, который, кажется, без русского языка была бы никем. Кто-нибудь вообще знает ее стихи или другие произведения? Все, чем она известна, — это громко кричать о русском языке — прямо как корова, которая постоянно мычит. Это просто показывает, насколько она неудачлива и недооценена как личность", - пишет Роланд в соцсети "Х".

"«А все остальные по руззки? Это похоже на послание», — размышляет в комментариях Лива.