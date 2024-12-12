Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Декабря Завтра: Iveta, Otilija

5 советов, как не разориться на зимние праздники: планируем бюджет

© LETA 12 декабря, 2024 17:36

Для настроения 0 комментариев

Рождество - это время, наполненное совместным времяпровождением и положительными эмоциями, но покупка праздничных подарков - это дополнительные финансовые расходы и стресс. Кроме того, исследование "Financial well-being" показало, что 32,3 % латвийцев не откладывали деньги в течение последнего года, что еще раз указывает на необходимость продуманного планирования при покупке подарков. Чтобы помочь избежать ненужных трат, вот пять практических советов о том, как планировать свои рождественские расходы.

1. Волшебство праздничного сезона заключается не в количестве подарков

Подарочные лотереи становятся все более популярными в наши дни - вместо того чтобы покупать подарок каждому члену семьи, каждому дается задание подготовить всего один подарок в рамках определенного бюджета. Это может быть розыгрыш перед праздником, чтобы все точно знали, кому им нужно подготовить подарок, так и подарочная лотерея на самом празднике. Какой бы вариант ни был выбран, такой подход, безусловно, облегчит процесс покупки подарков и сократит расходы.

2. Лучшие подарки не всегда можно найти на полках магазинов

В то время как праздники часто предполагает покупку дорогих подарков, подарки ручной работы или проведенное вместе время - например, билеты на совместное мероприятие, самодельный шарф или "фирменный" рецепт, полюбившийся близким, - гораздо более значимы и персонализированы. Суть праздника заключается в создании общих воспоминаний, а не в соревновании "кто купит подарок дороже".

3. Вовлеките семью в планирование меню для праздничного стола

Каждый слышал народную мудрость о том, что в день зимнего солнцестояния нужно накрыть богатый стол из девяти блюд, который принесет благополучие в наступающем году. Однако составление праздничного меню часто выходит за рамки первоначального бюджета, поэтому стоит привлечь членов семьи к планированию праздника и выяснить, какие блюда для них наиболее ожидаемы.

С ростом популярности искусственного интеллекта можно использовать этот инструмент и в практических целях, поставив задачу спланировать меню на определенное количество человек в рамках желаемого бюджета.

4. Украшения прошлого года в новом формате

Украшения, несомненно, создают праздничную атмосферу, но оформление витрин и ослепительные декорации могут создать впечатление, что именно таким должно быть и Рождество дома. Вы можете заменить покупку украшений в магазинах совместной работой над ними всей семьей, подарив старым украшениям новую жизнь в новом оформлении. Для упаковки подарков тоже не нужна дорогая упаковка - ее можно заменить одноцветной бумагой, которую дети могут наклеить, создав уникальный дизайн, который невозможно купить в магазине.

5. Составьте список расходов на праздничные задумки

Расходы на уровне идей и реальных покупок часто расходятся, и покупки становятся более импульсивными. Скидки, распродажи и другие предложения могут легко отвлечь от первоначального плана, поэтому поход в магазин с заранее составленным списком поможет вам придерживаться плана.

"Рождество - это время, когда хочется порадовать родных и друзей, но продуманные покупки помогут нам сохранить финансовую стабильность в праздничный период. Планируя свой бюджет и составляя список покупок заранее, вы сможете избежать незапланированных расходов, которые часто возникают в последнюю минуту", - говорит Томс Ванданс, генеральный директор "IPF Digital Latvia".

Исследование "Financial well-being" было проведено по заказу "IPF Digital Group" исследовательской компанией Kantar в разных странах Европы, в том числе и в Латвии в 2024 году. В исследовании приняли участие 500 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это не доска позора. Это политическая оценка»: парламентская комиссия по Rail Baltica утвердила окончательный отчет

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

Парламентская комиссия по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта "Rail Baltica", в четверг утвердила окончательный отчет.

Парламентская комиссия по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта "Rail Baltica", в четверг утвердила окончательный отчет.

Читать
Загрузка

Журнал Time выбрал человека года: кто им стал в 2024-ом?

Важно 19:58

Важно 0 комментариев

Человеком года по версии журнала Time стал избранный президент США Дональд Трамп. В шорт-лист помимо него входили Илон Маск, Кейт Миддлтон и Юлия Навальная.

Человеком года по версии журнала Time стал избранный президент США Дональд Трамп. В шорт-лист помимо него входили Илон Маск, Кейт Миддлтон и Юлия Навальная.

Читать

Скоро кофе будут пить только миллионеры? Снова сравниваем цены на продукты

Новости Латвии 19:44

Новости Латвии 0 комментариев

Портал la.lv продолжая сравнивать цены, на этот раз обратился к стоимости кофе, который в нашей стране в последнее время, ощутимо подорожал.

Портал la.lv продолжая сравнивать цены, на этот раз обратился к стоимости кофе, который в нашей стране в последнее время, ощутимо подорожал.

Читать

Как оживить Ригу? Ввести бесплатные парковки и закрыть торговые центры: советы Рижской думе

Новости Латвии 19:10

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы оживить центр Риги, по выходным предлагается закрывать супермаркеты и организовать удобное движение для автомобилей и велосипедистов. Такие предложения прозвучали на заседании рабочей группы, созданной по инициативе Рижской думы и Латвийской ассоциации недвижимости (LANĪDA).

Чтобы оживить центр Риги, по выходным предлагается закрывать супермаркеты и организовать удобное движение для автомобилей и велосипедистов. Такие предложения прозвучали на заседании рабочей группы, созданной по инициативе Рижской думы и Латвийской ассоциации недвижимости (LANĪDA).

Читать

«Любая латышская мать знает…» Почему буксует «единая школа»?

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 0 комментариев

Уже второй учебный год во всех школах Латвии осуществляется программа перевода обучения в школах только на госязык Vienotā skola («Единая школа»). Директора некоторых школ заявляют об успехах, но разобщенность между учениками все еще присутствует, а школы население все еще воспринимает как «русские» или «латышские», и это становится критерием для выбора учебного заведения родителями, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Уже второй учебный год во всех школах Латвии осуществляется программа перевода обучения в школах только на госязык Vienotā skola («Единая школа»). Директора некоторых школ заявляют об успехах, но разобщенность между учениками все еще присутствует, а школы население все еще воспринимает как «русские» или «латышские», и это становится критерием для выбора учебного заведения родителями, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Читать

Сделали соразмерной? Зарплаты правления общественных СМИ решено уменьшить, но не очень сильно

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

Ежемесячная зарплата председателя правления единого общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM) составит 9156 евро, членов правления - 8324 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Совете общественных электронных СМИ (СОЭСМИ).

Ежемесячная зарплата председателя правления единого общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM) составит 9156 евро, членов правления - 8324 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Совете общественных электронных СМИ (СОЭСМИ).

Читать

На угнанном автомобиле через всю страну: преступник без труда доехал от Зилупе до Риги

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

В Северо-Латгальском участке Латгальского регионального управления Госполиции 4 декабря начат уголовный процесс по факту угона автомобиля Ford Galaxy с частного двора в Зилупе. Владелец оставил в автомобиле ключи и регистрационное удостоверение транспортного средства, что позволило преступнику свободно попасть в машину.

В Северо-Латгальском участке Латгальского регионального управления Госполиции 4 декабря начат уголовный процесс по факту угона автомобиля Ford Galaxy с частного двора в Зилупе. Владелец оставил в автомобиле ключи и регистрационное удостоверение транспортного средства, что позволило преступнику свободно попасть в машину.

Читать