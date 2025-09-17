Счет открыт: Bolt Drive вводит систему оценки водителей

Новое техническое решение основано на водительских привычках и призвано улучшить стиль вождения водителей.

Оценка будет рассчитываться автоматически с помощью встроенных в автомобили датчиков, которые будут учитывать несколько критериев, в том числе превышение скорости, резкое торможение, резкие повороты и резкое ускорение.

Оценка будет обновляться после каждой поездки и отображаться в приложении "Bolt", предоставляя пользователям обзор того, как со временем развиваются их навыки вождения. Сейчас система находится в процессе развития, а "Bolt" следит за отзывами пользователей, чтобы в ближайшие месяцы усовершенствовать этот инструмент.

В компании отмечают, что внедрение новой функции основано на исследованиях, подтверждающих связь между привычками вождения и риском несчастных случаев. Первые результаты в соседних странах свидетельствуют о положительном эффекте, так как у тех пользователей "Bolt Drive", у которых измеряется "Driving Score", превышения скорости снизились на 20%, а случаи резкого торможения и рискованного поведения - на 10%.

Автомобили общего пользования "Bolt Drive" сейчас доступны в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Юрмале, Балтэзерсе, Адажи, Царникаве, Гарциемсе, Саласпилсе, Кекаве, Баложи, Медемциемсе, Яунмарупе, Вецаки, Икшкиле, Огре, Тукумсе, Вангажи, Гаркалне, Сигулде, Олайне, Елгаве и Балдоне.

Платформа каршеринга "Bolt" была создана в 2013 году в Эстонии Маркусом Виллигом, которому сейчас в капитале компании принадлежит 17,05%. Группа состоит из нескольких десятков компаний, материнская компания которых, "Bolt Technology", является держателем интеллектуальной собственности всех приложений "Bolt". Основная часть исследований и операций по разработке в связи с интеллектуальной собственностью ведется в Эстонии.