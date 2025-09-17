Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

Счет открыт: Bolt Drive вводит систему оценки водителей

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Поставщик услуг аренды транспортных средств общего пользования "Bolt Drive" ввел персонализированную систему оценки поведения водителя "Driving Score", сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Новое техническое решение основано на водительских привычках и призвано улучшить стиль вождения водителей.

Оценка будет рассчитываться автоматически с помощью встроенных в автомобили датчиков, которые будут учитывать несколько критериев, в том числе превышение скорости, резкое торможение, резкие повороты и резкое ускорение.

Оценка будет обновляться после каждой поездки и отображаться в приложении "Bolt", предоставляя пользователям обзор того, как со временем развиваются их навыки вождения. Сейчас система находится в процессе развития, а "Bolt" следит за отзывами пользователей, чтобы в ближайшие месяцы усовершенствовать этот инструмент.

В компании отмечают, что внедрение новой функции основано на исследованиях, подтверждающих связь между привычками вождения и риском несчастных случаев. Первые результаты в соседних странах свидетельствуют о положительном эффекте, так как у тех пользователей "Bolt Drive", у которых измеряется "Driving Score", превышения скорости снизились на 20%, а случаи резкого торможения и рискованного поведения - на 10%.

Автомобили общего пользования "Bolt Drive" сейчас доступны в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Юрмале, Балтэзерсе, Адажи, Царникаве, Гарциемсе, Саласпилсе, Кекаве, Баложи, Медемциемсе, Яунмарупе, Вецаки, Икшкиле, Огре, Тукумсе, Вангажи, Гаркалне, Сигулде, Олайне, Елгаве и Балдоне.

Платформа каршеринга "Bolt" была создана в 2013 году в Эстонии Маркусом Виллигом, которому сейчас в капитале компании принадлежит 17,05%. Группа состоит из нескольких десятков компаний, материнская компания которых, "Bolt Technology", является держателем интеллектуальной собственности всех приложений "Bolt". Основная часть исследований и операций по разработке в связи с интеллектуальной собственностью ведется в Эстонии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:40 17.09.2025
Министр экономику защищает снижение возраста деревье для вырубки
Bitnews.lv 18 минут назад
ISW: Кремль усиливает угрозы в адрес стран НАТО
Bitnews.lv 1 час назад
Eurostat: Латвия в августе обогнала ЕС и еврозону по уровню инфляции
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: каждый второй «дизель» не пройдет техосмотр в 2026 году
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: жёлтая угроза
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: Рига впереди Таллина
Sfera.lv 2 часа назад
Расклад: золото в цене всегда
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: больницам опять не хватает…
Sfera.lv 6 часов назад

Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Читать
Загрузка

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

Важно 14:12

Важно 0 комментариев

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Читать

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Для настроения 13:58

Для настроения 0 комментариев

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Читать

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Читать

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

Новости Латвии 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Читать