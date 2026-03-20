Санта-Клаус с топором: старика обвиняют в покушении на убийство в Рождество

Редакция PRESS 20 марта, 2026 12:45

ЧП и криминал 0 комментариев

В Лудзе завершено расследование дела о попытке убийства, произошедшей вечером 25 декабря прошлого года. Государственная полиция направила материалы в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении мужчины 1954 года рождения.

По данным следствия, во время совместного употребления алкоголя между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего 1978 года рождения топором по голове, а также нанес ножевое ранение в шею. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовный процесс начат по статье 116 Уголовного закона — умышленное противоправное лишение жизни другого человека. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы либо лишение свободы сроком от пяти до 20 лет с пробационным надзором до трёх лет. Кроме того, в отношении мужчины возбуждено производство по части четвёртой статьи 15 — покушение на преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на его совершение, если преступление не было доведено до конца по независящим от виновного причинам.

11 марта 2026 года следствие было завершено, и материалы дела переданы в прокуратуру.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

