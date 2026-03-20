Санта-Клаус с топором: старика обвиняют в покушении на убийство в Рождество

По данным следствия, во время совместного употребления алкоголя между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего 1978 года рождения топором по голове, а также нанес ножевое ранение в шею. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовный процесс начат по статье 116 Уголовного закона — умышленное противоправное лишение жизни другого человека. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы либо лишение свободы сроком от пяти до 20 лет с пробационным надзором до трёх лет. Кроме того, в отношении мужчины возбуждено производство по части четвёртой статьи 15 — покушение на преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на его совершение, если преступление не было доведено до конца по независящим от виновного причинам.

11 марта 2026 года следствие было завершено, и материалы дела переданы в прокуратуру.