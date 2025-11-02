Кампарс признал, что изначально следил за тем, что включают в санкционные пакеты, но впоследствии, когда был введён 10-й пакет, его интерес к этому упал, поскольку не хватает веры в их эффективность. По заявлению бывшего министра, тот факт, что принимается уже 19-й пакет санкций против РФ, указывает на системные проблемы.

"Если это 19-й пакет, то надо бы задуматься, что что-то не в порядке, поскольку и с предыдущими 18 пакетами что-то было не в порядке и они толком не работают", - заявил Кампарс.

По мнению экс-министра, ЕС необходима фундаментальная смена мышления, чтобы санкции действительно работали и российская экономика ощутила их воздействие.

"Здесь не необходим лишь процесс, в котором мы показываем, что боремся, но в котором есть результаты, в котором эти результаты достигаются эффективным образом", - сказал он.

Кроме того, Кампарс указал на проблемы, связанные со способами обхода санкций: "До сих пор, насколько я понимаю и насколько мы видим в публичном пространстве, обход очень прост. Я не слышу, чтобы против третьих стран, торгующих российским товаром, вводились повторные санкции".