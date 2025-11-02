Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Санкции работают? Экс-министр сомневается: «Если принимают уже 19-й пакет, что-то не так» (1)

TV24 2 ноября, 2025 07:20

Важно 1 комментариев

Бывший министр экономики Артис Кампарс в эфире TV24 в программе Preses klubs прокомментировал новейший пакет санкций ЕС против России, назвав подход к введению санкций слишком формальным и, возможно, не дающим реальных результатов.

Кампарс признал, что изначально следил за тем, что включают в санкционные пакеты, но впоследствии, когда был введён 10-й пакет, его интерес к этому упал, поскольку не хватает веры в их эффективность. По заявлению бывшего министра, тот факт, что принимается уже 19-й пакет санкций против РФ, указывает на системные проблемы.

"Если это 19-й пакет, то надо бы задуматься, что что-то не в порядке, поскольку и с предыдущими 18 пакетами что-то было не в порядке и они толком не работают", - заявил Кампарс.

По мнению экс-министра, ЕС необходима фундаментальная смена мышления, чтобы санкции действительно работали и российская экономика ощутила их воздействие.

"Здесь не необходим лишь процесс, в котором мы показываем, что боремся, но в котором есть результаты, в котором эти результаты достигаются эффективным образом", - сказал он.

Кроме того, Кампарс указал на проблемы, связанные со способами обхода санкций: "До сих пор, насколько я понимаю и насколько мы видим в публичном пространстве, обход очень прост. Я не слышу, чтобы против третьих стран, торгующих российским товаром, вводились повторные санкции".

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС (1)

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (1)

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

