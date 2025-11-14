Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 12:21

Важно 0 комментариев

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Напомним, суд первой инстанции приговорил журналиста к двум годам лишения свободы.

Мотивированное решение окружного суда будет доступно 24 ноября, после чего его можно будет обжаловать в Верховном суде.

Как считает прокуратура, чтобы обойти и нарушить санкции ЕС и иметь возможность получать вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, связанных с обеспечением работы информационного ресурса, принадлежащего российской государственной пропагандистской агентстве «Rossiya Segodnya» (RS), Роженцов заключил несколько договоров на оказание услуг с RS.

Соглашения предусматривали, что Роженцов по заданию заказчика будет готовить материалы на экономические, культурные и общественные темы, связанные с латышскими иммигрантами и их потомками в России, указала прокуратура. Также было договорено, что Роженцов по заданию заказчика будет предоставлять услуги, связанные с интерактивной и редакционной деятельностью, отбором и размещением текстовых и мультимедийных материалов на интернет-страницах заказчика.

В период с 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года Роженцов продолжал выполнять обязанности главного редактора проекта «Sputnik Latvija» информационного ресурса «Sputnik», принадлежащего агентству RS, а также предоставлял услуги, связанные с созданием публикаций, отбором материалов и их публикацией на веб-сайтах «Sputnik».

Таким образом, в указанный период Роженцов за вознаграждение предоставлял RS услуги по созданию информационного контента и обеспечивал возможность RS, генеральный директор которой Дмитрий Киселёв подвергнут санкциям, реализовывать цели агентства — укреплять национальные интересы России в информационном пространстве, издавать средства массовой информации и создавать интернет-порталы, считает обвинение.

Выполненная Роженцовым работа и подготовленные материалы рассматриваются как хозяйственные ресурсы в понимании регламента ЕС, поскольку они использовались для обеспечения деятельности агентства RS, в том числе для формирования соответствующей государственной пропаганды и информационного пространства.

Таким образом, продолжая выполнять трудовые обязанности, готовя и публикуя материалы для информационных ресурсов, принадлежащих агентству RS, Роженцов косвенно предоставлял хозяйственные ресурсы Киселёву и, руководствуясь корыстными мотивами, нарушил санкции ЕС, заключила прокуратура.

Ранее сообщалось, что 16 января 2020 года Служба государственной безопасности начала уголовный процесс в отношении нескольких граждан Латвии, создававших контент для информационных ресурсов пропагандистского агентства RS «Sputnik» и «Baltnews», по факту нарушения международных санкций.

Главные новости

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV
Важно

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Для грузин всё уже поздно, а для нас — нет: Дайнис Иванс о демократии
Важно

Для грузин всё уже поздно, а для нас — нет: Дайнис Иванс о демократии

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания
Важно

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания (1)

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение

Важно 12:49

Важно 0 комментариев

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру

Новости Латвии 12:32

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Важно 12:24

Важно 0 комментариев

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови

Азбука здоровья 12:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман?

Новости Латвии 12:09

Новости Латвии 0 комментариев

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Важно 11:59

Важно 0 комментариев

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

