Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову

Напомним, суд первой инстанции приговорил журналиста к двум годам лишения свободы.

Мотивированное решение окружного суда будет доступно 24 ноября, после чего его можно будет обжаловать в Верховном суде.

Как считает прокуратура, чтобы обойти и нарушить санкции ЕС и иметь возможность получать вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, связанных с обеспечением работы информационного ресурса, принадлежащего российской государственной пропагандистской агентстве «Rossiya Segodnya» (RS), Роженцов заключил несколько договоров на оказание услуг с RS.

Соглашения предусматривали, что Роженцов по заданию заказчика будет готовить материалы на экономические, культурные и общественные темы, связанные с латышскими иммигрантами и их потомками в России, указала прокуратура. Также было договорено, что Роженцов по заданию заказчика будет предоставлять услуги, связанные с интерактивной и редакционной деятельностью, отбором и размещением текстовых и мультимедийных материалов на интернет-страницах заказчика.

В период с 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года Роженцов продолжал выполнять обязанности главного редактора проекта «Sputnik Latvija» информационного ресурса «Sputnik», принадлежащего агентству RS, а также предоставлял услуги, связанные с созданием публикаций, отбором материалов и их публикацией на веб-сайтах «Sputnik».

Таким образом, в указанный период Роженцов за вознаграждение предоставлял RS услуги по созданию информационного контента и обеспечивал возможность RS, генеральный директор которой Дмитрий Киселёв подвергнут санкциям, реализовывать цели агентства — укреплять национальные интересы России в информационном пространстве, издавать средства массовой информации и создавать интернет-порталы, считает обвинение.

Выполненная Роженцовым работа и подготовленные материалы рассматриваются как хозяйственные ресурсы в понимании регламента ЕС, поскольку они использовались для обеспечения деятельности агентства RS, в том числе для формирования соответствующей государственной пропаганды и информационного пространства.

Таким образом, продолжая выполнять трудовые обязанности, готовя и публикуя материалы для информационных ресурсов, принадлежащих агентству RS, Роженцов косвенно предоставлял хозяйственные ресурсы Киселёву и, руководствуясь корыстными мотивами, нарушил санкции ЕС, заключила прокуратура.

Ранее сообщалось, что 16 января 2020 года Служба государственной безопасности начала уголовный процесс в отношении нескольких граждан Латвии, создававших контент для информационных ресурсов пропагандистского агентства RS «Sputnik» и «Baltnews», по факту нарушения международных санкций.