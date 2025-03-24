«Самый худший» — Трамп раскритиковал свой портрет в Капитолии Колорадо

«Никому не нравятся плохие фотографии или картины, но та, что в Колорадо, была намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел», — заявил Трамп.

Художница Сара Бордман, автор портрета, ранее рисовала и Барака Обаму, однако, по мнению Трампа, тот на своей картине «выглядит замечательно».

«Должно быть, она утратила свой талант с возрастом», — предположил президент.

Он также добавил, что местные жители «звонят и пишут жалобы», подчеркнул, что предпочел бы вовсе не иметь портрета, чем такой, и пообещал обсудить ситуацию с губернатором штата, которого назвал «ультралевым» и обвинил в слабой борьбе с преступностью.

...Как сообщалось ранее, Владимир Путин подарил Трампу его портрет, выполненный известным российским художником (фамилия художника не сообщалась, но были предположения, что это Никас Сафронов). Впечатления Трампа об этом портрете пока неизвестны...