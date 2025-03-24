Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

«Самый худший» — Трамп раскритиковал свой портрет в Капитолии Колорадо

Редакция PRESS 24 марта, 2025 11:08

Для настроения 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство своим официальным портретом, размещенным в Капитолии штата Колорадо, сообщает телеграм-канал ASTRA.

«Никому не нравятся плохие фотографии или картины, но та, что в Колорадо, была намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел», — заявил Трамп.

Художница Сара Бордман, автор портрета, ранее рисовала и Барака Обаму, однако, по мнению Трампа, тот на своей картине «выглядит замечательно».

«Должно быть, она утратила свой талант с возрастом», — предположил президент.

Он также добавил, что местные жители «звонят и пишут жалобы», подчеркнул, что предпочел бы вовсе не иметь портрета, чем такой, и пообещал обсудить ситуацию с губернатором штата, которого назвал «ультралевым» и обвинил в слабой борьбе с преступностью.

...Как сообщалось ранее, Владимир Путин подарил Трампу его портрет, выполненный известным российским художником (фамилия художника не сообщалась, но были предположения, что это Никас Сафронов). Впечатления Трампа об этом портрете пока неизвестны...

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

За восхваление военных преступлений: женщина осуждена на год в тюрьме

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Департамент уголовных дел Сената Верховного суда отказался начать кассацию по делу о восхвалении военных преступлений. Во время пикета возле посольства РФ в поддержку Украины женщина подняла плакат «Россия, я с тобой!», и ее приговор — лишение свободы на срок один год — вступил в силу, сообщает в пресс-релизе отдел коммуникации суда.

Департамент уголовных дел Сената Верховного суда отказался начать кассацию по делу о восхвалении военных преступлений. Во время пикета возле посольства РФ в поддержку Украины женщина подняла плакат «Россия, я с тобой!», и ее приговор — лишение свободы на срок один год — вступил в силу, сообщает в пресс-релизе отдел коммуникации суда.

Читать
Загрузка

Обязан ли отец ребёнка увеличить алименты на сына, если мать ребёнка не работает?

Юридическая консультация 15:02

Юридическая консультация 0 комментариев

"У нас с женой есть общая дочь, и еще у меня есть сын от первого брака. Я получаю 1 100 евро на руки, плачу в месяц 300 евро алиментов, 300 уходит на погашение кредита за квартиру, около 280 (зимой) - на коммунальные расходы, поэтому на семью остается не так уж и много, тем более что жена сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Алименты я плачу добровольно, без суда. Но бывшая считает, что я должен платить ей больше алиментов, потому что она не работает. Обязан ли я увеличить алименты на сына, если у меня нет возможности платить больше? Как разрешить эту ситуацию?".

"У нас с женой есть общая дочь, и еще у меня есть сын от первого брака. Я получаю 1 100 евро на руки, плачу в месяц 300 евро алиментов, 300 уходит на погашение кредита за квартиру, около 280 (зимой) - на коммунальные расходы, поэтому на семью остается не так уж и много, тем более что жена сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Алименты я плачу добровольно, без суда. Но бывшая считает, что я должен платить ей больше алиментов, потому что она не работает. Обязан ли я увеличить алименты на сына, если у меня нет возможности платить больше? Как разрешить эту ситуацию?".

Читать

Актера Михаила Ефремова выпустят досрочно

Важно 14:47

Важно 0 комментариев

Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова.  Об этом в понедельник, 24 марта, пишет "Дойче велле".

Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова.  Об этом в понедельник, 24 марта, пишет "Дойче велле".

Читать

Плата за въезд в Ригу — лишь вопрос времени: когда введут?

Новости Латвии 14:40

Новости Латвии 0 комментариев

Плата за въезд в центр Риги - один из важнейших инструментов регулирования движения, который должен быть введен уже в ближайшие годы, считают градостроители. Вопрос о необходимости введения такой платы уже не стоит, он звучит - когда это нужно делать?

Плата за въезд в центр Риги - один из важнейших инструментов регулирования движения, который должен быть введен уже в ближайшие годы, считают градостроители. Вопрос о необходимости введения такой платы уже не стоит, он звучит - когда это нужно делать?

Читать

Работу нужно начинать уже сегодня: Ринкевич на дискуссии о долгосрочном развитии энергетической отрасли

Новости Латвии 14:38

Новости Латвии 0 комментариев

Реализация энергетической стратегии Латвии должна быть согласована с общей концепцией развития энергетики стран Балтии в будущем, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Реализация энергетической стратегии Латвии должна быть согласована с общей концепцией развития энергетики стран Балтии в будущем, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать

Полиция бьет тревогу: в TikTok распространяется опасный для жизни подростков тренд

Важно 14:24

Важно 0 комментариев

В Литве распространяется тревожный «тенд» подростковых попыток самоубийства при помощи антифириза. Были госпитализированы уже двое пострадавших. Одного спасти не удалось, сообщает портал «tv3.lt».

В Литве распространяется тревожный «тенд» подростковых попыток самоубийства при помощи антифириза. Были госпитализированы уже двое пострадавших. Одного спасти не удалось, сообщает портал «tv3.lt».

Читать

Опасные sms-сообщения: латвийцев призывают не нажимать на ссылку

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Государственная полиция займется розыском мошенников, которые от имени Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) распространяют вводящие в заблуждение сообщения о необходимости регистрации приюта, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Государственная полиция займется розыском мошенников, которые от имени Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) распространяют вводящие в заблуждение сообщения о необходимости регистрации приюта, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Читать