Самый дальний запланированный отпуск — через 608 дней

Редакция PRESS 12 мая, 2026 13:44

Важно 0 комментариев

Насколько заранее работающие люди планируют отпуск? В крупных компаниях и учреждениях сотрудники обычно распределяют примерные даты отдыха уже в начале года, тогда как в небольших организациях политика зачастую более гибкая, и руководство может утвердить отпуск даже на следующую неделю. Однако есть люди, которые планируют отдых значительно дальше. Согласно данным, введённым пользователями системы управления бизнесом и бухгалтерией Jumis, самый дальний отпуск был запланирован за 608 дней до его начала.

Отпуск почти через два года — довольно экстремальный случай, однако в целом долгосрочное планирование не является редкостью. Например, увлечённые спортивные болельщики заранее резервируют отпуск на время чемпионатов мира или Олимпийских игр, меломаны включают в планы поездки на концерты любимых групп сразу после объявления мирового тура, а участники любительских хоров и танцевальных коллективов заранее обеспечивают себе свободные дни на время Праздника песни и танца или фестивалей.

Тем не менее среди всех работающих жителей Латвии оформление отпуска на следующий или даже через год пока не слишком популярно. Статистика показывает, что средний срок подачи заявления составляет 28,6 дня до начала отпуска. В системе Jumis также зафиксировано немало случаев, когда длительный отпуск оформлялся буквально за день до его начала.

«Современные технологии кардинально изменили подход к планированию отпусков. Ещё несколько десятилетий назад сотрудники почти ничего не знали о планах коллег, поэтому было важно уже в начале года максимально точно указать даты отдыха, чтобы HR-специалисты могли составить разумный график отпусков, не мешающий нормальной работе компании. С появлением порталов самообслуживания сотрудников эта проблема уже не столь актуальна. Любой работник может увидеть планы коллег и “забронировать” свободные дни, например, когда прогноз обещает хорошую погоду. Прозрачность снижает ненужную конкуренцию за “лучшие” недели отпуска и помогает избежать ситуаций, когда сразу несколько сотрудников одного отдела одновременно хотят уйти в отпуск. Именно поэтому компаниям важно внедрять качественные HR-системы», — объясняет преимущества современных технологий руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Порталы самообслуживания сотрудников, такие как Jumis My Assistant, упростили жизнь и руководителям. Вместо того чтобы заранее утверждать отпуска на несколько месяцев вперёд, они могут оценить рабочую нагрузку на ближайшие недели и гибко корректировать графики. Статистика Jumis My Assistant показывает, что отпуска утверждаются в среднем за 12,7 дня до начала, а отклоняются — за 11,5 дня. Это означает, что руководители оставляют себе возможность ещё несколько дней оценить ситуацию в компании перед принятием решения.

