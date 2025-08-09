Самые популярные имена в прошлом году — Марек и Эмилия; как ещё модно называть детей в Латвии?

Самые распространенные имена мальчиков за прошлый год - Марек, Оливер, Теодор, Роберт, Эмиль, Густав, Карлис, Томас, Екаб и Лукас.

Наиболее популярные имена девочек в 2024 году - Эмилия, София, Амелия, Эмма, Анна, Нора, Марта, Мелания, Алиса и Эстер.

Детям давали и двойные имена, причем самая популярная комбинация имен мальчиков - Роберт Янис, а девочек - Анна Мария. По статистике, в таких сочетаниях часто встречаются имена Янис и Анна.

На начало 2025 года в Латвии проживал 1 млн 857 тыс. населения, из них 344 тыс. (18,5%) - дети до 17-летнего возраста. С начала 2016 года число детей сократилось на 8800 (2,5%).