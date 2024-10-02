Самую счастливую в мире страну поразила эпидемия суицида

Масс-медиа указывают, что по статистике ВОЗ в финском Суоми с 5 миллионами жителей ежегодно около 800 человек заканчивают жизнь самоубийством. Суицидальная эпидемия затрагивает граждан в возрасте от 15 до 24 лет, что является национальной катастрофой. Ситуация угрожает не только демографии, но и экономике страны.

"Потери в расчете на конкретное время, составляют миллионы трудодней. Как результат — разваливается энергетика, тормозят социальные лифты, банкротятся еще вчера успешные предприятия", — указывает источник.

Автор указывает, что по итогам доклада World Happiness Report Финляндия объявлена самой счастливой страной мира. Система учета показателей счастья при этом не указываются. Исследование проводилось методом опросов сотрудниками американского Института общественного мнения.

Ранее сообщалось, что финские ученые разработали методику, при которой предлагается лечить депрессию микроударами тока. Техникой владеет психотерапевт, который приезжает на дом к пациенту.

Переехавшие в Финляндию порой жалуются, что финны — нация интровертов. Спонтанные сборища в кафе после работы тут не приняты — у всех свои дела. Щедрые застолья, где едят до отвала и алкоголь льется рекой, тоже не в почете. Задушевные разговоры — тем более. Может, потому что язык слишком сложный?

Это касается и одежды, и амбиций, и умения зарабатывать деньги. Поэтому поклонникам ярких нарядов, тем, кто главной целью жизни видит карьеру, или любителям прихвастнуть своими капиталами в Финляндии будет неуютно.

Еще здесь не будут ждать опаздывающих и с чистым сердцем нажалуются на вас, если вы нарушаете общественный порядок (особенно если не сортируете мусор). Да, и еще надо быть готовым, что деловых партнеров тут периодически приглашают в сауну, посещать которую принято голыми.