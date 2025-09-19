Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Самолет Трампа едва не столкнулся с другим самолетом: СМИ

19 сентября, 2025

Важно 0 комментариев

Как сообщает Bloomberg, во вторник, 16 сентября, пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines Inc. слишком близко приблизился к самолету Boeing Co. 747, перевозившему президента США Дональда Трампа в Лондон, пишет nra.lv.

Гражданский самолёт летел из Форт-Лодердейла в Бостон. Он и самолёт Трампа находились над Лонг-Айлендом, когда авиадиспетчер заметил, что их высоты примерно одинаковы, а траектории перекрываются. Диспетчер попытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс.

«Хотя самолеты находились на расстоянии нескольких миль друг от друга и не представляли угрозы превышения порогов безопасности, их возможное столкновение привлекло внимание в социальных сетях как к знаменитому президентскому самолету, так и к все более резким комментариям диспетчера из Нью-Йорка по радио», — пишет Bloomberg.

Отмечается, что об этом инциденте впервые сообщили в социальных сетях — аудиозапись разговора диспетчера с пилотами опубликовал пользователь «Thenewarea51» на платформе «X».

«Внимание, Spirit 1300, поворот на 20 градусов вправо... Spirit 1300, поворот на 20 градусов прямо сейчас».

Позже диспетчер передал: «Spirit Wings 1300, поверните на 20 градусов вправо. Немедленно».

В конечном итоге пилоты Spirit одобрили изменение маршрута.

19.09.2025
Рижская дума разрешила: жители тихого центра в шоке от фестиваля под их окнами

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

«Евреям вход воспрещён»: плакат в немецком Фленсбурге вызвал бурю

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Железные дороги стран Балтии планируется объединить в одну инфосистему

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Едут в среднем на 2 ночи: почему мы проигрываем туристов даже Литве и Эстонии?

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

И не пьянеют? Шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

За длинным рублём: как латвийские специалисты зарабатывали при СССР на Севере

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

Рейсов в Россию больше не будет: министр сообщения

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

