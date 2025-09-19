Самолет Трампа едва не столкнулся с другим самолетом: СМИ

Гражданский самолёт летел из Форт-Лодердейла в Бостон. Он и самолёт Трампа находились над Лонг-Айлендом, когда авиадиспетчер заметил, что их высоты примерно одинаковы, а траектории перекрываются. Диспетчер попытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс.

«Хотя самолеты находились на расстоянии нескольких миль друг от друга и не представляли угрозы превышения порогов безопасности, их возможное столкновение привлекло внимание в социальных сетях как к знаменитому президентскому самолету, так и к все более резким комментариям диспетчера из Нью-Йорка по радио», — пишет Bloomberg.

Отмечается, что об этом инциденте впервые сообщили в социальных сетях — аудиозапись разговора диспетчера с пилотами опубликовал пользователь «Thenewarea51» на платформе «X».

«Внимание, Spirit 1300, поворот на 20 градусов вправо... Spirit 1300, поворот на 20 градусов прямо сейчас».

Позже диспетчер передал: «Spirit Wings 1300, поверните на 20 градусов вправо. Немедленно».

В конечном итоге пилоты Spirit одобрили изменение маршрута.