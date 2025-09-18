Цыплёнок, печенье с кремом из орехов: чем угощали Трампа на королевском обеде в Лондоне

Банкет устроили в Зале святого Георгия в Виндзорском замке. Зрелище в интерьере, напоминающем одновременно и о средневековых пирах, и о фильмах про Гарри Поттера.

Персонал в изысканной униформе, вышколенный, как те солдаты на параде днем перед банкетом. Выверенное до миллиметра, по линейке, расположение приборов. Всего 1452 прибора на 160 гостей. Плюс пять бокалов и фужеров на каждого.

Гостей на банкете в честь визита Трампа угощали блюдами из меню на французском:

Панна-котта из хампширского кресс-салата с пармезановым песочным печеньем и салатом из перепелиных яиц

Норфолкский цыпленок баллотин в цуккини с пряным соусом, настоянным на тимьяне

Ванильное мороженое с начинкой из кентского малинового сорбета и слегка обваренными сливами сорта Виктория

Список дижестивов, напитков после ужина, был пропитан символизмом. В нем был портвейн 1945 года, в честь Трампа как 45-го президента США. Хотя сам Трамп не пьет.

Был и коньяк 1912 года — года, когда в деревне на шотландском острове Льюис родилась Мэри Энн Маклауд, будущая мать Дональда Трампа.

И сверх всего этого набора символов был еще и коктейль «Трансатлантический» на основе виски Johnnie Walker, к которому подавали печенье с кремом из орехов пекан и британским зефиром маршмеллоу.

Звезды бизнеса вместо звезд музыки и кино

На банкете в Виндзоре показательно отсутствовали традиционные знаменитости со страниц светской хроники и киноэкранов. Не было даже постоянных гостей королевских мероприятий, сэра Дэвида Бэкхема и сэра Элтона Джона.

Вместо этого Зал Святого Георгия вместе с политиками заполнили звезды бизнеса.

Глава Apple Тим Кук сидел рядом с дочкой президента Тиффани Трамп. Газетный магнат Руперт Мёрдок — рядом с главой аппарата премьер-министра Кира Стармера Морганом Максуини. Трамп недавно подал на концерн Мёрдока иск на миллиард долларов. Интересно, о чем они беседовали с Максуини?

Каждому гостю было отведено конкретное место, с именной табличкой возле него.

Дорогого гостя Дональда Трампа посадили посередине, между королем Карлом и принцессой Уэльской Кэтрин.

На табличке возле места Трампа было написано «президент Соединенных Штатов Америки», при этом заглавными буквами, как Трамп часто пишет свои посты в соцсети.

Напротив короля и Трампа сидели королева Камилла, первая леди Мелания Трамп и принц Уэльский Уильям.

Посла США Уоррена Стивенса посадили между сестрой короля, принцессой Анной и канцлером Рейчел Ривз.

Премьер-министр Кир Стармер оказался рядом со Стивеном Шварцманом, главой инвестиционной компании Blackstone, которая как раз по случаю визита Трампа объявила о планах инвестировать в Британию 90 млрд фунтов.

Лидер консерваторов Кеми Бейденок сидела рядом с главой OpenAI Сэмом Альтманом.

Американские корпорации высоких технологий, кроме Альтмана и других видных фигур, представлял на банкете глава производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг.

Были на банкете и госсекретарь США Марко Рубио, и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, и новая глава Форин-офиса Иветт Купер, и вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми.

ФОТО scanpix.ee