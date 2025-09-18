Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

Цыплёнок, печенье с кремом из орехов: чем угощали Трампа на королевском обеде в Лондоне

© BBC 18 сентября, 2025 08:29

Для настроения 0 комментариев

Государственный банкет — это дипломатия за роскошным столом. Зрелищная кульминация государственного визита, сверкающее золотом и хрусталем празднество с речами, королевскими тостами, фанфарами и изысканными яствами. Британская королевская семья очень постаралась, чтобы банкет произвел на Дональда Трампа незабsваемое впечатление.

Банкет устроили в Зале святого Георгия в Виндзорском замке. Зрелище в интерьере, напоминающем одновременно и о средневековых пирах, и о фильмах про Гарри Поттера.

Персонал в изысканной униформе, вышколенный, как те солдаты на параде днем перед банкетом. Выверенное до миллиметра, по линейке, расположение приборов. Всего 1452 прибора на 160 гостей. Плюс пять бокалов и фужеров на каждого.

Гостей на банкете в честь визита Трампа угощали блюдами из меню на французском:

Панна-котта из хампширского кресс-салата с пармезановым песочным печеньем и салатом из перепелиных яиц

Норфолкский цыпленок баллотин в цуккини с пряным соусом, настоянным на тимьяне

Ванильное мороженое с начинкой из кентского малинового сорбета и слегка обваренными сливами сорта Виктория

Список дижестивов, напитков после ужина, был пропитан символизмом. В нем был портвейн 1945 года, в честь Трампа как 45-го президента США. Хотя сам Трамп не пьет.

Был и коньяк 1912 года — года, когда в деревне на шотландском острове Льюис родилась Мэри Энн Маклауд, будущая мать Дональда Трампа.

И сверх всего этого набора символов был еще и коктейль «Трансатлантический» на основе виски Johnnie Walker, к которому подавали печенье с кремом из орехов пекан и британским зефиром маршмеллоу.

Звезды бизнеса вместо звезд музыки и кино

На банкете в Виндзоре показательно отсутствовали традиционные знаменитости со страниц светской хроники и киноэкранов. Не было даже постоянных гостей королевских мероприятий, сэра Дэвида Бэкхема и сэра Элтона Джона.

Вместо этого Зал Святого Георгия вместе с политиками заполнили звезды бизнеса.

Глава Apple Тим Кук сидел рядом с дочкой президента Тиффани Трамп. Газетный магнат Руперт Мёрдок — рядом с главой аппарата премьер-министра Кира Стармера Морганом Максуини. Трамп недавно подал на концерн Мёрдока иск на миллиард долларов. Интересно, о чем они беседовали с Максуини?

Каждому гостю было отведено конкретное место, с именной табличкой возле него.

Дорогого гостя Дональда Трампа посадили посередине, между королем Карлом и принцессой Уэльской Кэтрин.

На табличке возле места Трампа было написано «президент Соединенных Штатов Америки», при этом заглавными буквами, как Трамп часто пишет свои посты в соцсети.

Напротив короля и Трампа сидели королева Камилла, первая леди Мелания Трамп и принц Уэльский Уильям.

Посла США Уоррена Стивенса посадили между сестрой короля, принцессой Анной и канцлером Рейчел Ривз.

Премьер-министр Кир Стармер оказался рядом со Стивеном Шварцманом, главой инвестиционной компании Blackstone, которая как раз по случаю визита Трампа объявила о планах инвестировать в Британию 90 млрд фунтов.

Лидер консерваторов Кеми Бейденок сидела рядом с главой OpenAI Сэмом Альтманом.

Американские корпорации высоких технологий, кроме Альтмана и других видных фигур, представлял на банкете глава производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг.

Были на банкете и госсекретарь США Марко Рубио, и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, и новая глава Форин-офиса Иветт Купер, и вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми.

ФОТО scanpix.ee

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 18.09.2025
Рига оставит ночные автобусы до конца октября
Bitnews.lv 56 минут назад
«Ситуация критическая»: медикам требуется 133 миллиона
Bitnews.lv 1 час назад
Италия: дресс-код для школы
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: мелкие торговцы «мрут как мухи»
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ах, как народ любит своё правительство!
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: грипп никого не пощадит
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: задержали интернациональную банду «посылочных» террористов
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: кто-то остался без кокса
Sfera.lv 2 дня назад

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать
Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Читать