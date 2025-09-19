Атака была направлена ​​против 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты — «любимой бригады» Путина. Эта бригада участвовала в боях под Киевом, Угледаром, Мариуполем, Курском, а сейчас находится под Покровском.

Эту операцию связывают с украинской разведкой ГУР, которая заявила: ждем появления некрологов во владивостокских СМИ.

Силы ГУР провели спецоперацию в районе села Щитовое Приморского края, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Местные жители сообщают о трёх взрывах, произошедших при следовании бойцов к месту службы, сообщает Слайдиньш.