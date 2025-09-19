Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Во Владивостоке ликвидирована «любимая бригада» Путина: Слайдиньш

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 09:36

«Любимая бригада» Путина — оккупанты, совершившие военные преступления в Украине — ликвидирована недалеко от российского города Владивостока, сообщил телеканалу TV24 майор Национальных вооруженных сил и офицер штаба Национальной гвардии Янис Слайдиньш, сообщает nra.lv.

Атака была направлена ​​против 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты — «любимой бригады» Путина. Эта бригада участвовала в боях под Киевом, Угледаром, Мариуполем, Курском, а сейчас находится под Покровском.

Эту операцию связывают с украинской разведкой ГУР, которая заявила: ждем появления некрологов во владивостокских СМИ.

Силы ГУР провели спецоперацию в районе села Щитовое Приморского края, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Местные жители сообщают о трёх взрывах, произошедших при следовании бойцов к месту службы, сообщает Слайдиньш.

Рижская дума разрешила: жители тихого центра в шоке от фестиваля под их окнами

11:45

Важно 0 комментариев

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

«Евреям вход воспрещён»: плакат в немецком Фленсбурге вызвал бурю

11:29

Мир 0 комментариев

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Железные дороги стран Балтии планируется объединить в одну инфосистему

11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Едут в среднем на 2 ночи: почему мы проигрываем туристов даже Литве и Эстонии?

11:19

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

И не пьянеют? Шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива

11:17

Для настроения 0 комментариев

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

За длинным рублём: как латвийские специалисты зарабатывали при СССР на Севере

11:11

История и культура 0 комментариев

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

Рейсов в Россию больше не будет: министр сообщения

11:05

Важно 0 комментариев

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

