Налог на дрова: отопление станет еще дороже (1)

16 сентября, 2025

Европейская комиссия (ЕК) подготовила предложение по целям Европейского союза в области климата, которые планируется достичь к 2040 году — сократить выбросы парниковых газов на 90%. В Латвия считают, что климатические планы Брюсселя могут привести к введению налога на дрова и удорожанию отопления, поэтому страна не поддерживает это предложение, заявил в интервью телеканалу TV3 министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (ZZS).

По словам главы ведомства, Министерство климата и энергетики считает неприемлемым предложение о сокращении выбросов на 90%, поскольку одной из приоритетных задач Латвии является сохранение за щепой и дровами статуса «зелёного» топлива.

В странах Балтийского региона это имеет решающее значение не только для сохранения энергетической безопасности, но и в плане затрат. По мнению Мелниса, план ЕК амбициозный, но его разработчики не учли различия между странами-членами, а также геополитические вызовы.

«Во многих европейских странах почти нет лесов, и они не понимают ситуацию в Латвии. Основная цель обсуждений — чтобы Латвия могла сохранить нынешнюю ситуацию, ведь сейчас щепа как топливо — самое экономически оправданное решение, это местный ресурс, на который мы можем полагаться и в кризисные времена», — пояснил министр.

«Мы должны уметь отстаивать свои позиции. В интересах Латвии сохранить щепу и дрова в качестве топлива, чтобы мы могли использовать их и после 2030 года. В Европе не понимают, что половина территории Латвии покрыта лесами. (...) Цели по климату не могут быть приоритетнее, чем безопасность государства, энергетическая и продовольственная безопасность — это важнее», — сказал министр климата и энергетики Мелнис в интервью передаче 900 sekundes на TV3.

Министр пояснил, что если у дров и щепы не будет «зелёного статуса», на них введут налог, что повысит стоимость отопления для самоуправлений и жителей, и этого нельзя допустить. Мелнис подчеркнул, что Латвия должна отстаивать свои позиции и бороться до конца, что и делается, ведь у разных стран очень разные мнения, и каждая защищает свои интересы. Латвия может использовать в споре аргумент о том, что страна отказалась от российского газа, заменив его местным топливом — щепой, которую добывают прямо здесь, расчищая обочины и канавы, добавил министр.

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией (1)

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине (1)

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России (1)

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии (1)

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами (1)

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат (1)

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца (1)

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

