По словам главы ведомства, Министерство климата и энергетики считает неприемлемым предложение о сокращении выбросов на 90%, поскольку одной из приоритетных задач Латвии является сохранение за щепой и дровами статуса «зелёного» топлива.

В странах Балтийского региона это имеет решающее значение не только для сохранения энергетической безопасности, но и в плане затрат. По мнению Мелниса, план ЕК амбициозный, но его разработчики не учли различия между странами-членами, а также геополитические вызовы.

«Во многих европейских странах почти нет лесов, и они не понимают ситуацию в Латвии. Основная цель обсуждений — чтобы Латвия могла сохранить нынешнюю ситуацию, ведь сейчас щепа как топливо — самое экономически оправданное решение, это местный ресурс, на который мы можем полагаться и в кризисные времена», — пояснил министр.

«Мы должны уметь отстаивать свои позиции. В интересах Латвии сохранить щепу и дрова в качестве топлива, чтобы мы могли использовать их и после 2030 года. В Европе не понимают, что половина территории Латвии покрыта лесами. (...) Цели по климату не могут быть приоритетнее, чем безопасность государства, энергетическая и продовольственная безопасность — это важнее», — сказал министр климата и энергетики Мелнис в интервью передаче 900 sekundes на TV3.

Министр пояснил, что если у дров и щепы не будет «зелёного статуса», на них введут налог, что повысит стоимость отопления для самоуправлений и жителей, и этого нельзя допустить. Мелнис подчеркнул, что Латвия должна отстаивать свои позиции и бороться до конца, что и делается, ведь у разных стран очень разные мнения, и каждая защищает свои интересы. Латвия может использовать в споре аргумент о том, что страна отказалась от российского газа, заменив его местным топливом — щепой, которую добывают прямо здесь, расчищая обочины и канавы, добавил министр.