Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Сентября Завтра: Muntis, Verners
Доступность

Начинается более стабильный период: Европе предсказывают снижение инфляции

© LETA 19 сентября, 2025 09:15

Бизнес 0 комментариев

Европейский центральный банк (ЕЦБ) этим летом снизил базовую процентную ставку до 2% и на двух последних заседаниях сохранил ее без изменений, тем самым завершив продолжавшийся почти год цикл понижения. Немногим более года назад ставка составляла 4%.

Сейчас монетарная политика близка к нейтральному уровню, и, если инфляция сохранится на уровне около 2%, у ЕЦБ не будет необходимости снижать ставки. Эта ставка - одна из ключевых, так как влияет на стоимость заемных средств в еврозоне, включая EURIBOR. Она отражается и на расходах заемщиков с привязкой к меняющейся ставке EURIBOR, и на процентных ставках по вкладам, а также влияет на макроэкономические показатели еврозоны - инфляцию, рост ВВП и уровень занятости.

"Пока инфляция в еврозоне сохраняется около целевого уровня в 2% и наблюдается пусть умеренный, но рост экономики (во втором квартале - на 1,5%), ЕЦБ, скорее всего, не будет существенно менять ставки. По прогнозам участников финансового рынка, пересмотр ставки ЕЦБ не ожидается как минимум до июля 2026 года", - говорит руководитель управления ресурсами "Rietumu bankа" Дмитрий Крыловский.

Экономист банка "Luminor" Петерис Страутиньш также отмечает, что процентные ставки стабилизировались и на рынках пока не заметно значительных колебаний. Однако гарантировать, что нынешняя ситуация останется стабильной до лета или хотя бы весны, невозможно, поскольку в мировой экономике и геополитике постоянно происходят перемены, а это напрямую влияет на экономику еврозоны и, соответственно, на процентные ставки.

В настоящее время ЕЦБ прогнозирует, что инфляция в еврозоне в следующем году может снизиться до 1,7%, что будет ниже целевого показателя.

В связи с этим Крыловский считает, что после достижения этого уровня ЕЦБ может немного снизить ключевые процентные ставки для стимулирования экономики, что приведет к небольшому снижению ставки EURIBOR.

Последние прогнозы ЕЦБ свидетельствуют о том, что инфляция снизится с нынешних примерно 2% до 1,7% в следующем году и до 1,9% в 2027 году.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:00 19.09.2025
Самые опасные города Европы
Bitnews.lv 5 минут назад
Выходные в Латвии будут самыми тёплыми и солнечными
Bitnews.lv 6 минут назад
ЕС готовит запрет на СПГ из России
Bitnews.lv 1 час назад
«Аккумуляторы могут убить»: спасатели предупреждают
Bitnews.lv 1 час назад
Нарвский мост не откроют для автотранспорта до окончания войны
Bitnews.lv 1 час назад
Франция: протесты и аресты
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: Ярмарка народов — всех народов?
Sfera.lv 2 часа назад
Бельгия: Трамп пра-ативный…
Sfera.lv 3 часа назад

Рижская дума разрешила: жители тихого центра в шоке от фестиваля под их окнами

Важно 11:45

Важно 0 комментариев

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать
Загрузка

«Евреям вход воспрещён»: плакат в немецком Фленсбурге вызвал бурю

Мир 11:29

Мир 0 комментариев

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Читать

Железные дороги стран Балтии планируется объединить в одну инфосистему

Новости Латвии 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Читать

Едут в среднем на 2 ночи: почему мы проигрываем туристов даже Литве и Эстонии?

Новости Латвии 11:19

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

Читать

И не пьянеют? Шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива

Для настроения 11:17

Для настроения 0 комментариев

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Читать

За длинным рублём: как латвийские специалисты зарабатывали при СССР на Севере

История и культура 11:11

История и культура 0 комментариев

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

Читать

Рейсов в Россию больше не будет: министр сообщения

Важно 11:05

Важно 0 комментариев

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

Читать