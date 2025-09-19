Начинается более стабильный период: Европе предсказывают снижение инфляции

Сейчас монетарная политика близка к нейтральному уровню, и, если инфляция сохранится на уровне около 2%, у ЕЦБ не будет необходимости снижать ставки. Эта ставка - одна из ключевых, так как влияет на стоимость заемных средств в еврозоне, включая EURIBOR. Она отражается и на расходах заемщиков с привязкой к меняющейся ставке EURIBOR, и на процентных ставках по вкладам, а также влияет на макроэкономические показатели еврозоны - инфляцию, рост ВВП и уровень занятости.

"Пока инфляция в еврозоне сохраняется около целевого уровня в 2% и наблюдается пусть умеренный, но рост экономики (во втором квартале - на 1,5%), ЕЦБ, скорее всего, не будет существенно менять ставки. По прогнозам участников финансового рынка, пересмотр ставки ЕЦБ не ожидается как минимум до июля 2026 года", - говорит руководитель управления ресурсами "Rietumu bankа" Дмитрий Крыловский.

Экономист банка "Luminor" Петерис Страутиньш также отмечает, что процентные ставки стабилизировались и на рынках пока не заметно значительных колебаний. Однако гарантировать, что нынешняя ситуация останется стабильной до лета или хотя бы весны, невозможно, поскольку в мировой экономике и геополитике постоянно происходят перемены, а это напрямую влияет на экономику еврозоны и, соответственно, на процентные ставки.

В настоящее время ЕЦБ прогнозирует, что инфляция в еврозоне в следующем году может снизиться до 1,7%, что будет ниже целевого показателя.

В связи с этим Крыловский считает, что после достижения этого уровня ЕЦБ может немного снизить ключевые процентные ставки для стимулирования экономики, что приведет к небольшому снижению ставки EURIBOR.

Последние прогнозы ЕЦБ свидетельствуют о том, что инфляция снизится с нынешних примерно 2% до 1,7% в следующем году и до 1,9% в 2027 году.

(Diena)