Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 13:58

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Несмотря на суровые погодные условия и серьёзную физическую нагрузку, доктор Корсак поднялся на вершину и надел футболку с эмблемой больницы. Подобный жест стал для него символическим напоминанием о доме и коллегах, с которыми его связывает работа и служение людям.

«Путь к вершине требует не только физической силы, но и внутренней готовности. Важно не только дойти до конца маршрута, но и вернуться домой здоровым. В горах человек остаётся один на один со своими мыслями и особенно остро ощущает величие природы», - говорит доктор.

К походу он готовился вместе с единомышленниками из Резекне. Ранее эта группа уже поднималась на Казбек, и покорение Арарата стало следующим этапом. Подготовка включала изучение метеопрогнозов, планирование маршрута и тщательный подбор снаряжения.

По словам врача, в подобных восхождениях важны не только физическая форма, но и психологическая стойкость. Одним из главных рисков он назвал горную болезнь, которая может возникнуть у каждого, кто поднимается выше 3500 метров.

Для самого Корсака этот подъём стал важной личной победой - доказательством силы воли и настойчивости.

В Даугавпилсской региональной больнице с гордостью отметили успех своего коллеги, подчеркнув, что его пример вдохновляет и напоминает: большие цели достигаются шаг за шагом.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обновлено: 14:40 17.09.2025
Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

