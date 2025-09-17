Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Несмотря на суровые погодные условия и серьёзную физическую нагрузку, доктор Корсак поднялся на вершину и надел футболку с эмблемой больницы. Подобный жест стал для него символическим напоминанием о доме и коллегах, с которыми его связывает работа и служение людям.

«Путь к вершине требует не только физической силы, но и внутренней готовности. Важно не только дойти до конца маршрута, но и вернуться домой здоровым. В горах человек остаётся один на один со своими мыслями и особенно остро ощущает величие природы», - говорит доктор.

К походу он готовился вместе с единомышленниками из Резекне. Ранее эта группа уже поднималась на Казбек, и покорение Арарата стало следующим этапом. Подготовка включала изучение метеопрогнозов, планирование маршрута и тщательный подбор снаряжения.

По словам врача, в подобных восхождениях важны не только физическая форма, но и психологическая стойкость. Одним из главных рисков он назвал горную болезнь, которая может возникнуть у каждого, кто поднимается выше 3500 метров.

Для самого Корсака этот подъём стал важной личной победой - доказательством силы воли и настойчивости.

В Даугавпилсской региональной больнице с гордостью отметили успех своего коллеги, подчеркнув, что его пример вдохновляет и напоминает: большие цели достигаются шаг за шагом.