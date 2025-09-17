Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

Наш бывший Гаусс пошёл на повышение: возглавил национальную авиакомпанию Бахрейна (1)

© LETA 17 сентября, 2025 16:14

Важно 1 комментариев

Бывший генеральный директор латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартиньш Гаусс назначен генеральным директором национальной авиакомпании Бахрейна Gulf Air, сообщил Гаусс в LinkedIn.

Гаусс приступит к исполнению своих обязанностей 4 ноября этого года.

Гаусс пишет, что он с гордостью и благодарностью вспоминает возможность возглавить авиакомпанию с более чем 75-летней историей.

Он заявил, что вместе со своей командой и партнерами он продолжит укреплять эту авиакомпанию, строя для нее сильное будущее.

В то же время Гаусс дает понять, что он привнесет свой стиль лидерства в авиакомпанию и постарается вдохновить всех заинтересованных лиц, включая сотрудников, клиентов и партнеров, объединить усилия ради успеха Gulf Air.

Авиакомпания Gulf Air была основана в 1950 году. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы более чем по 50 направлениям в 30 стран Африки, Азии и Европы, согласно информации на сайте Gulf Air. Флот авиакомпании насчитывает более 40 воздушных судов.

LETA уже сообщало, что 7 апреля этого года совет директоров airBaltic принял решение освободить от должности председателя правления и генерального директора авиакомпании Гаусса.

Гаусс начал работать в airBaltic 1 ноября 2011 года.

Эрно Хильден, бывший исполнительный вице-президент и финансовый директор группы SAS Scandinavian Airlines, с 1 декабря займет пост генерального директора airBaltic. До прихода в SAS он занимал руководящие должности в Saudi Arabian Airlines Group и Finnair Plc, где был финансовым директором, главным операционным директором и членом правления.

До 1 декабря этого года airBaltic продолжит возглавлять исполняющий обязанности генерального директора и член правления Паулс Цалитис. После этого Цалитис продолжит исполнять обязанности главного операционного директора и входить в состав правления компании.

Как уже сообщалось, в 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в предыдущем году, и выполнила 47 000 рейсов, что на 7% больше, чем в предыдущем году.

В первой половине этого года убытки airBaltic сократились в несколько раз — до 1,729 млн евро, однако оборот концерна вырос на 3% и составил 349,648 млн евро.

В 2024 году airBaltic Group работала с проверенными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 747,572 млн евро.

В конце августа этого года немецкая национальная авиакомпания Lufthansa стала акционером airBaltic. В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тоузену Aircraft Leasing 1 — 1,62% и остальным — 0,01%. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.

После первичного публичного размещения акций airBaltic (IPO) размер доли Lufthansa будет определяться потенциальной рыночной ценой IPO. Соглашение также предусматривает, что Lufthansa будет владеть не менее 5% капитала airBaltic после потенциального IPO.

30 августа 2024 года правительство Латвии согласилось с тем, что после IPO airBaltic государство сохранит за собой не менее 25% плюс одну акцию в капитале компании. Тем временем, 19 августа этого года правительство приняло решение, что Латвия, подобно немецкой Lufthansa, инвестирует 14 миллионов евро в airBaltic в преддверии потенциального IPO.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:10 17.09.2025
Ночные автобусы в Риге будут курсировать до конца октября
Bitnews.lv 5 минут назад
Вопросы к прошлому будущего сенатора остаются
Bitnews.lv 9 минут назад
Балтийские столицы просят Google обновить карты велодорожек
Bitnews.lv 1 час назад
В Латвии ежегодно около сотни подростков становятся матерями
Bitnews.lv 1 час назад
Латвийцы не хотят водить автобусы за 1300 евро
Bitnews.lv 2 часа назад
Эстония: аукцион брошенных авто
Sfera.lv 4 часа назад
ЕС: погостили, и будет
Sfera.lv 5 часов назад
Австрия: монашки в бегах
Sfera.lv 6 часов назад

«Золотой» фигурист Латвии признался в финансовых трудностях (1)

Важно 18:57

Важно 1 комментариев

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Читать
Загрузка

С вас 160 евро: мошенники стали копировать адрес CSDD? (1)

ЧП и криминал 18:45

ЧП и криминал 1 комментариев

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Читать

Российского режиссера Юрия Бутусова не разрешили похоронить на родине (1)

Важно 18:37

Важно 1 комментариев

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

Читать

Гражданин Латвии задержан по подозрению в шпионаже на военных объектах в интересах России (1)

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 1 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Читать

Помогите, «Медуза» в беде: на грани закрытия оказалось крупнейшее российское оппозиционное издание (1)

Важно 18:26

Важно 1 комментариев

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы (1)

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 1 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев (1)

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 1 комментариев

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Читать