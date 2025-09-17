Гаусс приступит к исполнению своих обязанностей 4 ноября этого года.

Гаусс пишет, что он с гордостью и благодарностью вспоминает возможность возглавить авиакомпанию с более чем 75-летней историей.

Он заявил, что вместе со своей командой и партнерами он продолжит укреплять эту авиакомпанию, строя для нее сильное будущее.

В то же время Гаусс дает понять, что он привнесет свой стиль лидерства в авиакомпанию и постарается вдохновить всех заинтересованных лиц, включая сотрудников, клиентов и партнеров, объединить усилия ради успеха Gulf Air.

Авиакомпания Gulf Air была основана в 1950 году. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы более чем по 50 направлениям в 30 стран Африки, Азии и Европы, согласно информации на сайте Gulf Air. Флот авиакомпании насчитывает более 40 воздушных судов.

LETA уже сообщало, что 7 апреля этого года совет директоров airBaltic принял решение освободить от должности председателя правления и генерального директора авиакомпании Гаусса.

Гаусс начал работать в airBaltic 1 ноября 2011 года.

Эрно Хильден, бывший исполнительный вице-президент и финансовый директор группы SAS Scandinavian Airlines, с 1 декабря займет пост генерального директора airBaltic. До прихода в SAS он занимал руководящие должности в Saudi Arabian Airlines Group и Finnair Plc, где был финансовым директором, главным операционным директором и членом правления.

До 1 декабря этого года airBaltic продолжит возглавлять исполняющий обязанности генерального директора и член правления Паулс Цалитис. После этого Цалитис продолжит исполнять обязанности главного операционного директора и входить в состав правления компании.

Как уже сообщалось, в 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в предыдущем году, и выполнила 47 000 рейсов, что на 7% больше, чем в предыдущем году.

В первой половине этого года убытки airBaltic сократились в несколько раз — до 1,729 млн евро, однако оборот концерна вырос на 3% и составил 349,648 млн евро.

В 2024 году airBaltic Group работала с проверенными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 747,572 млн евро.

В конце августа этого года немецкая национальная авиакомпания Lufthansa стала акционером airBaltic. В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тоузену Aircraft Leasing 1 — 1,62% и остальным — 0,01%. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.

После первичного публичного размещения акций airBaltic (IPO) размер доли Lufthansa будет определяться потенциальной рыночной ценой IPO. Соглашение также предусматривает, что Lufthansa будет владеть не менее 5% капитала airBaltic после потенциального IPO.

30 августа 2024 года правительство Латвии согласилось с тем, что после IPO airBaltic государство сохранит за собой не менее 25% плюс одну акцию в капитале компании. Тем временем, 19 августа этого года правительство приняло решение, что Латвия, подобно немецкой Lufthansa, инвестирует 14 миллионов евро в airBaltic в преддверии потенциального IPO.

