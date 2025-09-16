Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Сентября Завтра: Asja, Asnate, Dags
Доступность

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

© Lsm.lv 16 сентября, 2025 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Разрываясь между перевозкой пациента в больницу и возвращением в медпункт, Сармите рассказала, что сама машина скорой помощи оборудована как полноценная больница: «Концентратор, дефибриллятор, всё подготовлено, медикаменты — сейчас едем обратно, отвезли человечка…»

Осенние дожди делают фронтовые дороги непроходимыми. Медика в буквальном смысле трясёт в машине, но ехать медленно нельзя из-за угрозы дронов.

«Когда грязь, дороги становятся непроходимыми. Приходится держаться за всё, что можно. Но нужно ехать очень быстро, потому что оптические дроны, а теперь они летают и ночью, с тепловизорами. Раньше оптические дроны летали только днём, при свете, а теперь мы под угрозой в любой момент», — рассказала медик.

Сармите сама уже несколько раз пострадала. Серьёзную контузию она получила во время атаки дронов весной, когда снаряд попал в дверь машины именно с её стороны, и только чудом удалось выжить. За этим последовал длительный этап лечения и реабилитации.

«Не хватает покоя, не хватает здравого смысла; пока высокопоставленные политики думают и не могут принять решения, тем временем гибнут мирные жители и солдаты», — сказала Сармите.

«И, как я уже говорила, каждая эвакуационная поездка может быть моей последней — под этим я подписалась, с этим я живу, каждый день под милостью Святой Троицы», — призналась она.

Сармите уже похоронила нескольких своих коллег-медиков и каждый день убеждается, что дроны России не делают различий и убивают любого — ребёнка, взрослого, врача.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:45 16.09.2025
Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
Bitnews.lv 26 минут назад
Введёт ли ЕС налог на дрова и ударит ли он по кошелькам латвийцев?
Bitnews.lv 2 часа назад
Лекарства снова в дефиците в аптеках Латвии
Bitnews.lv 2 часа назад
ЕС готовит пошлины на израильские товары из-за войны в Газе
Bitnews.lv 2 часа назад
Япония: латвийской слонихе Зузе — 35 лет
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: внимание, водители, в центре столицы перекроют две улицы!
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: «когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска…»*
Sfera.lv 5 часов назад
Балтия: жуликам на прокорм
Sfera.lv 6 часов назад

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Читать

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Читать

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Читать

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Читать