В Латвии «час без общественного транспорта»: отменены десятки рейсов

Как сообщалось, сегодня с 10 до 11 часов утра транспортники проведут акцию протеста "Час без общественного транспорта", чтобы привлечь внимание к недофинансированию сектора.

Отмены рейсов связаны не с акцией протеста, а с нехваткой водителей, но большинство отмененных рейсов должно быть выполнено в час протеста.

Сегодня отменили свои рейсы такие перевозчики, как "Nordeka", ""Daugavpils autobusu parks", "Rēzeknes autobusu parks", "Liepājas autobusu parks" и "Norma-A", работающее под брендом "Ecolines".