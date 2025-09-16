Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии «час без общественного транспорта»: отменены десятки рейсов

16 сентября, 2025 08:35

Важно

Пассажирские перевозчики отменили сегодня 53 рейса региональных автобусов, ссылаясь на нехватку водителей, говорится в информации на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Как сообщалось, сегодня с 10 до 11 часов утра транспортники проведут акцию протеста "Час без общественного транспорта", чтобы привлечь внимание к недофинансированию сектора.

Отмены рейсов связаны не с акцией протеста, а с нехваткой водителей, но большинство отмененных рейсов должно быть выполнено в час протеста.

Сегодня отменили свои рейсы такие перевозчики, как "Nordeka", ""Daugavpils autobusu parks", "Rēzeknes autobusu parks", "Liepājas autobusu parks" и "Norma-A", работающее под брендом "Ecolines".

Камбала, Зундовскис и многие другие примут участие в новом бойцовском шоу

Спорт 10:52

Спорт 0 комментариев

20 сентября на площадке "VEF Vasarnīca" состоится вечер единоборств «Lucky Latvian Fight Club» — «Born to Win». В программе зрители увидят бои по боксу, кикбоксингу и ММА, сообщает портал balticevents.info.

Загрузка

Кто не платит алименты: обновлённый список ограничения прав

Новости Латвии 10:44

Новости Латвии 0 комментариев

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции

Мир 10:27

Мир 0 комментариев

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Губит Латвию не русский: учитель истории

Мнения 10:26

Мнения 0 комментариев

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением

Важно 10:24

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Израильская армия начала операцию по полной оккупации Газы

Мир 10:15

Мир 0 комментариев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 0 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

