Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

Малышка плакала: рядом лежали родители и шприцы

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 20:40

Важно 0 комментариев

В конце августа Государственная полиция получила сообщение о припаркованном автомобиле на улице Клайпедас в Лиепае, недалеко от Южного кладбища. Внутри находились двое взрослых и плачущий младенец.

Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили, что машина заперта и не имеет видимых повреждений. На пассажирском сиденье спала женщина, а за рулём сидел мужчина с ребёнком на коленях, который плакал. Увидев полицейских, девочка оживилась и начала улыбаться.

Сотрудники полиции открыли дверь и попытались разбудить родителей. Оба взрослые не могли внятно отвечать на вопросы. Первичная проверка не выявила алкогольного опьянения, но позже пара призналась, что принимала психоактивные вещества.

В машине нашли несколько шприцев с жидкостью, использованные шприцы и порошкообразное вещество, предположительно наркотик. Мать ребёнка ранее уже привлекалась за употребление наркотических веществ.

Врачи скорой помощи осмотрели малышку: угроз для здоровья не обнаружено, однако она была голодной, в грязной одежде и мокром подгузнике. Девочку накормили и временно передали родственнику, пока органы опеки решают её дальнейшую судьбу.

По факту хранения запрещённых веществ полиция начала уголовное производство, а также возбудила административное дело за ненадлежащий уход за ребёнком. Экспертиза содержимого изъятых веществ продолжается. Полиция напоминает, что родители обязаны заботиться о жизни и безопасности своих детей, и призывает жителей сообщать о подобных случаях по телефону 112.

Инцидент стал известен благодаря компании по аренде автомобилей, которая заметила, что их машина долго не двигается, и решила выяснить, что происходит.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 03:10 17.09.2025
Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
Bitnews.lv 7 часов назад
Введёт ли ЕС налог на дрова и ударит ли он по кошелькам латвийцев?
Bitnews.lv 9 часов назад
Лекарства снова в дефиците в аптеках Латвии
Bitnews.lv 9 часов назад
ЕС готовит пошлины на израильские товары из-за войны в Газе
Bitnews.lv 10 часов назад
Япония: латвийской слонихе Зузе — 35 лет
Sfera.lv 11 часов назад
Эстония: «когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска…»*
Sfera.lv 12 часов назад
Стихия: ураганы бездействуют
Sfera.lv 15 часов назад
Латвия: Велком ту май кантри!
Sfera.lv 16 часов назад

«Почему этого русского не выслали?» Патриоты на страже госязыка (ВИДЕО)

Важно 22:18

Важно 0 комментариев

Пользовательница социальной сети Facebook Sarmīte разместила видео конфликта, который, судя по всему, произошел в регистратуре Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня из-за того, что с пациентом общались на русском языке.

Пользовательница социальной сети Facebook Sarmīte разместила видео конфликта, который, судя по всему, произошел в регистратуре Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня из-за того, что с пациентом общались на русском языке.

Читать
Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Латышские СМИ 21:02

Латышские СМИ 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Читать

Взорвать дом мог не российский дрон, а польская ракета: СМИ

Важно 20:58

Важно 0 комментариев

Несколько польских СМИ, в том числе Rzeczpospolita, сообщают, что в Польше, в Люблинском воеводстве, в один из домов попала не российский дрон с бомбой, а ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, который пытался сбить российские дроны, вторгшиеся в польское воздушное пространство, пишет "Неаткарига".

Несколько польских СМИ, в том числе Rzeczpospolita, сообщают, что в Польше, в Люблинском воеводстве, в один из домов попала не российский дрон с бомбой, а ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, который пытался сбить российские дроны, вторгшиеся в польское воздушное пространство, пишет "Неаткарига".

Читать

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Для настроения 20:54

Для настроения 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Читать

«Латвия за» то, чтобы власти могли копаться в вашем телефоне: да неужели!? Вот вы — за?

Выбор редакции 20:37

Выбор редакции 0 комментариев

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

Читать

Русская культура повлияла на латышскую идентичность: профессор Краминьш рвет шаблоны

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Читать