Малышка плакала: рядом лежали родители и шприцы

Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили, что машина заперта и не имеет видимых повреждений. На пассажирском сиденье спала женщина, а за рулём сидел мужчина с ребёнком на коленях, который плакал. Увидев полицейских, девочка оживилась и начала улыбаться.

Сотрудники полиции открыли дверь и попытались разбудить родителей. Оба взрослые не могли внятно отвечать на вопросы. Первичная проверка не выявила алкогольного опьянения, но позже пара призналась, что принимала психоактивные вещества.

В машине нашли несколько шприцев с жидкостью, использованные шприцы и порошкообразное вещество, предположительно наркотик. Мать ребёнка ранее уже привлекалась за употребление наркотических веществ.

Врачи скорой помощи осмотрели малышку: угроз для здоровья не обнаружено, однако она была голодной, в грязной одежде и мокром подгузнике. Девочку накормили и временно передали родственнику, пока органы опеки решают её дальнейшую судьбу.

По факту хранения запрещённых веществ полиция начала уголовное производство, а также возбудила административное дело за ненадлежащий уход за ребёнком. Экспертиза содержимого изъятых веществ продолжается. Полиция напоминает, что родители обязаны заботиться о жизни и безопасности своих детей, и призывает жителей сообщать о подобных случаях по телефону 112.

Инцидент стал известен благодаря компании по аренде автомобилей, которая заметила, что их машина долго не двигается, и решила выяснить, что происходит.