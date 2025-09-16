- Кто вы такая, когда вы родились? - спрашивает голос за кадром на латышском языке у женщины в возрасте около 50 лет. В ответ та на русском языке просит не ругаться, но женский голос за кадром не унимается:

- А государственный мы понимаем? - спрашивает автор видео. На что женщина отвечает просьбой оставить ее в покое и уйти.

- Куда мне нужно иди?! Куда мне пойти? !- продолжает приставать к человеку невидимый защитник госязыка, похоже, прекрасно понимая, что ему говорят на русском.

- Я не ругаюсь с вами. Просто говорю, не обижайте меня, - отвечает женщина на видео.

- Говорите на государственном языке! Мы в Латвии, нужно говорить на государственном языке. Понимаете или не понимаете?

- Что ты хочешь от меня? Уходите от меня, идите вон, - уже с разрежением говорит женщина, отворачиваясь.

- Сейчас весь интернет увидит как вы можете красиво говорить на латышском языке! - не сдерживая смеха говорит автор видео, размещенного в социальных сетях. - Еще поговорите, поговорите...

Запись обрывается, когда в эту перепалку вмешивается мужской голос с фразой:

- Почему вы к клиентам... - вероятно, в конфликт вмешался кто-то из работников медицинского учреждения.

Инцидент, попавший на видео, сопровождается комментарием некой Sarmīte:

"Подобно русским нацистам, остатки оккупантов ведут себя в публичном месте в Латвии. Делают вид, что не слышат. Разве их не следовало давно выслать за незнание государственного языка? Почему в регистратуре больницы Страдыня её обслуживают на оккупационном жаргоне? Если она не знает языка, ей нужен переводчик!"

Часть пользователей разделяет негодование автора публикации:

- Почему регистраторы в больнице Страдыня игнорируют закон о государственном языке и обслуживают путинистов на русском сленге? Разве её не должны депортировать из страны? - спрашивает Хелена.

- У меня также есть вопрос: почему этого русского нациста не выслали? - отвечает ей Сармите.

- Вчера была в государственном агентстве социального страхования (vsaa), там тоже работники с клиентами говорят на русском языке, - жалуется Рита

- Таких работников нужно гнать с работы! - отвечает ей Модрис.

- Крайне печально, что латышам приходится терпеть этих презирающих наш национальный язык. Пусть приводят переводчика! Или стоит доплачивать за то, что работник старается говорить на их языке, вместо того, чтобы принимать это как должное или даже требовать, что встречается нередко! - замечает Лива.

- Навязывать другим свои оккупационные правила - это агрессивная наглость, - делает вывод Сармите, автор публикации.

Тем не менее, в комментариях нашлось немало и тех, кто попытался защитить русскоговорящую женщину:

- Почему вы позволяете себе быть навязчивым по отношению к женщине и в то же время навязываете ей правила относительно того, на каком языке она должна общаться, как будто она сама не имеет права свободно выбирать свою собственную форму выражения? - возмущается Екатерина.

- Вы можете свободно выбирать язык общения только в своей семье. Вы обязаны говорить на государственном языке во всех государственных учреждениях. Что же с вами, русскими, такое простое правило не работает в Латвии? Почему это работает в США и Германии? Если вы не знаете государственного языка, вам придётся самим позаботиться об услугах переводчика, - отвечает ей Лайма.

- Вам что, совсем заняться нечем?! Обидно, что этих "патриотов" и "защитников государственного языка" не наказывают за такие провокации, - замечает в ответ Гунта.

- Но где же права людей? По какому праву вы снимаете и публикуете это публично Если подумать, если бы вы сняли и опубликовали такое видео, вам бы оно не понравилось. Раньше неважно было, на каком языке говорят люди, его даже в школах преподавали, а теперь такое отношение и поведение, эта женщина ни в чём не виновата! - высказалась Мадара.

- Надеюсь заявление на чудо-блогера написано. И понесет наказание за съёмку и публикацию без разрешения, - пишет Наталья.

- Статья 78 Уголовного закона «Действия, направленные на возбуждение национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или розни» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или краткосрочного ареста, или испытательного срока, или общественных работ, или штрафа, - подчеркивает Екатерина в комментариях к видео.