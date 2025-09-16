Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

«Почему этого русского не выслали?» Патриоты на страже госязыка (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 22:18

Важно 1 комментариев

LETA

Пользовательница социальной сети Facebook Sarmīte разместила видео конфликта, который, судя по всему, произошел в регистратуре Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня из-за того, что с пациентом общались на русском языке.

- Кто вы такая, когда вы родились? - спрашивает голос за кадром на латышском языке у женщины в возрасте около 50 лет. В ответ та на русском языке просит не ругаться, но женский голос за кадром не унимается:
- А государственный мы понимаем? - спрашивает автор видео. На что женщина отвечает просьбой оставить ее в покое и уйти.
- Куда мне нужно иди?! Куда мне пойти? !- продолжает приставать к человеку невидимый защитник госязыка, похоже, прекрасно понимая, что ему говорят на русском.
- Я не ругаюсь с вами. Просто говорю, не обижайте меня, - отвечает женщина на видео.
- Говорите на государственном языке! Мы в Латвии, нужно говорить на государственном языке. Понимаете или не понимаете?
- Что ты хочешь от меня? Уходите от меня, идите вон, - уже с разрежением говорит женщина, отворачиваясь.
- Сейчас весь интернет увидит как вы можете красиво говорить на латышском языке! - не сдерживая смеха говорит автор видео, размещенного в социальных сетях. - Еще поговорите, поговорите...

Запись обрывается, когда в эту перепалку вмешивается мужской голос с фразой:

- Почему вы к клиентам... - вероятно, в конфликт вмешался кто-то из работников медицинского учреждения.

Инцидент, попавший на видео, сопровождается комментарием некой Sarmīte:

"Подобно русским нацистам, остатки оккупантов ведут себя в публичном месте в Латвии. Делают вид, что не слышат. Разве их не следовало давно выслать за незнание государственного языка? Почему в регистратуре больницы Страдыня её обслуживают на оккупационном жаргоне? Если она не знает языка, ей нужен переводчик!"

Часть пользователей разделяет негодование автора публикации:

- Почему регистраторы в больнице Страдыня игнорируют закон о государственном языке и обслуживают путинистов на русском сленге? Разве её не должны депортировать из страны? - спрашивает Хелена.

- У меня также есть вопрос: почему этого русского нациста не выслали? - отвечает ей Сармите.

- Вчера была в государственном агентстве социального страхования (vsaa), там тоже работники с клиентами говорят на русском языке, - жалуется Рита

- Таких работников нужно гнать с работы! - отвечает ей Модрис.

- Крайне печально, что латышам приходится терпеть этих презирающих наш национальный язык. Пусть приводят переводчика! Или стоит доплачивать за то, что работник старается говорить на их языке, вместо того, чтобы принимать это как должное или даже требовать, что встречается нередко! - замечает Лива.

- Навязывать другим свои оккупационные правила - это агрессивная наглость, - делает вывод Сармите, автор публикации.

Тем не менее, в комментариях нашлось немало и тех, кто попытался защитить русскоговорящую женщину:

- Почему вы позволяете себе быть навязчивым по отношению к женщине и в то же время навязываете ей правила относительно того, на каком языке она должна общаться, как будто она сама не имеет права свободно выбирать свою собственную форму выражения? - возмущается Екатерина.

- Вы можете свободно выбирать язык общения только в своей семье. Вы обязаны говорить на государственном языке во всех государственных учреждениях. Что же с вами, русскими, такое простое правило не работает в Латвии? Почему это работает в США и Германии? Если вы не знаете государственного языка, вам придётся самим позаботиться об услугах переводчика, - отвечает ей Лайма.

- Вам что, совсем заняться нечем?! Обидно, что этих "патриотов" и "защитников государственного языка" не наказывают за такие провокации, - замечает в ответ Гунта.

- Но где же права людей? По какому праву вы снимаете и публикуете это публично Если подумать, если бы вы сняли и опубликовали такое видео, вам бы оно не понравилось. Раньше неважно было, на каком языке говорят люди, его даже в школах преподавали, а теперь такое отношение и поведение, эта женщина ни в чём не виновата! - высказалась Мадара.

- Надеюсь заявление на чудо-блогера написано. И понесет наказание за съёмку и  публикацию без разрешения, - пишет Наталья.

- Статья 78 Уголовного закона «Действия, направленные на возбуждение национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или розни» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или краткосрочного ареста, или испытательного срока, или общественных работ, или штрафа, - подчеркивает Екатерина в комментариях к видео.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 03:10 17.09.2025
Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
Bitnews.lv 7 часов назад
АвтоВАЗ сокращает рабочую неделю до марта 2026
Bitnews.lv 9 часов назад
Введёт ли ЕС налог на дрова и ударит ли он по кошелькам латвийцев?
Bitnews.lv 9 часов назад
Лекарства снова в дефиците в аптеках Латвии
Bitnews.lv 9 часов назад
Япония: латвийской слонихе Зузе — 35 лет
Sfera.lv 11 часов назад
Погода: вей, ветерок
Sfera.lv 11 часов назад
Рига: внимание, водители, в центре столицы перекроют две улицы!
Sfera.lv 12 часов назад
Эстония: «когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска…»*
Sfera.lv 12 часов назад
Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине (1)

Латышские СМИ 21:02

Латышские СМИ 1 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Читать

Взорвать дом мог не российский дрон, а польская ракета: СМИ (1)

Важно 20:58

Важно 1 комментариев

Несколько польских СМИ, в том числе Rzeczpospolita, сообщают, что в Польше, в Люблинском воеводстве, в один из домов попала не российский дрон с бомбой, а ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, который пытался сбить российские дроны, вторгшиеся в польское воздушное пространство, пишет "Неаткарига".

Несколько польских СМИ, в том числе Rzeczpospolita, сообщают, что в Польше, в Люблинском воеводстве, в один из домов попала не российский дрон с бомбой, а ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, который пытался сбить российские дроны, вторгшиеся в польское воздушное пространство, пишет "Неаткарига".

Читать

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца (1)

Для настроения 20:54

Для настроения 1 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Читать

Малышка плакала: рядом лежали родители и шприцы (1)

Важно 20:40

Важно 1 комментариев

В конце августа Государственная полиция получила сообщение о припаркованном автомобиле на улице Клайпедас в Лиепае, недалеко от Южного кладбища. Внутри находились двое взрослых и плачущий младенец.

В конце августа Государственная полиция получила сообщение о припаркованном автомобиле на улице Клайпедас в Лиепае, недалеко от Южного кладбища. Внутри находились двое взрослых и плачущий младенец.

Читать

«Латвия за» то, чтобы власти могли копаться в вашем телефоне: да неужели!? Вот вы — за? (1)

Выбор редакции 20:37

Выбор редакции 1 комментариев

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

Читать

Русская культура повлияла на латышскую идентичность: профессор Краминьш рвет шаблоны (1)

Важно 20:32

Важно 1 комментариев

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Читать