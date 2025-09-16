Насколько мне известно, Латвия против. В том числе и несколько латвийских депутатов Европейского парламента. Латвия ПРОТИВ того, чтобы платформам для обмена сообщениями (WhatsApp, Signal, Gmail и др.) запретили шифровать сообщения таким образом, что третьи стороны не могли их прочитать. А европейские разработчики законов (которые потом спускают их Европейскому парламенту, ха-ха) хотят автоматически сканировать все ваши сообщения (за исключением случаев, когда вы являетесь европейским политиком — тогда у вас есть иммунитет!), чтобы искать в них преступный контент.

Сейчас — контент, связанный с сексуальной эксплуатацией детей. Но когда инструмент будет внедрен, почему бы не расширить его применение? Почему бы не попробовать, скажем, бороться с теневой экономикой? Почему бы не попробовать следить за возможными протестами или обсуждениями беспорядков? Почему бы не следить за языком ненависти? И заодно за критикой власти? Почему фанатичным языковым полицаям не попробовать следить за использованием языка и в Whatsapp? Это будет возможно!

Но больше всего меня раздражает позиция этого общественного СМИ, которое приравнивает позицию наших европейских слуг к позиции Латвии. И не оставляет места для дискуссии. «Общественные СМИ» только сообщают, что теперь должен знать простой гражданин. Вы бы пришли на пикет против закрытия общественных СМИ?"