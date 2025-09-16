Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Латвия за» то, чтобы власти могли копаться в вашем телефоне: да неужели!? Вот вы — за? (1)

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 10:07

Важно 1 комментариев

LETA

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

Насколько мне известно, Латвия против. В том числе и несколько латвийских депутатов Европейского парламента. Латвия ПРОТИВ того, чтобы платформам для обмена сообщениями (WhatsApp, Signal, Gmail и др.) запретили шифровать сообщения таким образом, что третьи стороны не могли их прочитать. А европейские разработчики законов (которые потом спускают их Европейскому парламенту, ха-ха) хотят автоматически сканировать все ваши сообщения (за исключением случаев, когда вы являетесь европейским политиком — тогда у вас есть иммунитет!), чтобы искать в них преступный контент.

Сейчас — контент, связанный с сексуальной эксплуатацией детей. Но когда инструмент будет внедрен, почему бы не расширить его применение? Почему бы не попробовать, скажем, бороться с теневой экономикой? Почему бы не попробовать следить за возможными протестами или обсуждениями беспорядков? Почему бы не следить за языком ненависти? И заодно за критикой власти? Почему фанатичным языковым полицаям не попробовать следить за использованием языка и в Whatsapp? Это будет возможно!

Но больше всего меня раздражает позиция этого общественного СМИ, которое приравнивает позицию наших европейских слуг к позиции Латвии. И не оставляет места для дискуссии. «Общественные СМИ» только сообщают, что теперь должен знать простой гражданин. Вы бы пришли на пикет против закрытия общественных СМИ?"

 

Кто не платит алименты: обновлённый список ограничения прав (1)

Новости Латвии 10:44

Новости Латвии 1 комментариев

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции (1)

Мир 10:27

Мир 1 комментариев

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Губит Латвию не русский: учитель истории (1)

Мнения 10:26

Мнения 1 комментариев

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением (1)

Важно 10:24

Важно 1 комментариев

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Израильская армия начала операцию по полной оккупации Газы (1)

Мир 10:15

Мир 1 комментариев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее (1)

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 1 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

