Он уже второй советник по коммуникации Швинкса, проработавший менее месяца. Руководитель отдела коммуникации Министерства сообщения Баиба Гулбе сообщила агентству LETA, что Руиценс ушёл по личным причинам, трудовые отношения были прекращены в понедельник, 15 сентября. Сейчас на должность советника ищут нового кандидата.

LETA ранее сообщало, что предыдущий советник Швинки по стратегической коммуникации Эдгарс Бутанс покинул должность спустя неделю работы — он занимал пост с 1 августа. Бутанс отказался комментировать причины своего ухода.