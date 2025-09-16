Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

"Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Поэтому, кажется, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут находиться вдвоем, слишком сильная ненависть", - подчеркнул он.

Также американский лидер заявил, что европейские страны должны прекратить покупать нефть у России. "Они (европейские страны - УНИАН) говорят об этом, но им надо перестать", - подчеркнул Трамп.

Ранее Дональд Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины. Как пишет Politico, такое заявление демонстрирует изменение его позиции в отношении Москвы.

"На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Чуть больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", - подчеркнул президент США.

Также сообщалось, что Трамп поставил Европе ультиматум относительно санкций против России. По его словам, дальнейшие шаги США в вопросе санкций будут зависеть от того, усилят ли европейские страны собственные ограничительные меры. "Послушайте, Европа - это мои друзья, но они покупают нефть у России. Поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто действует на полную мощность. Я не хочу, чтобы они покупали нефть", - отметил Трамп.

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Читать

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Читать

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Читать

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Читать