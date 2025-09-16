«Ребенок имеет право»: депутаты обсудят участие детей в акциях ЛГБТ

Депутаты хотят дополнить статьи закона о защите прав детей и закона о собраниях, шествиях и пикетах, установив, что "несовершеннолетним лицам запрещено участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности ЛГБТ".

Кроме того, депутаты призывают вписать в закон о защите прав детей, что "ребенок имеет право на свободу общения настолько, насколько это не угрожает его здоровью, жизни и нравственности".

В настоящее время часть вторая статьи 13 закона о защите прав детей гласит, что "ребенок имеет право на свободу общения настолько, насколько это не угрожает его здоровью и жизни".

Парламентарии предлагают рассмотреть подготовленные поправки на заседании Сейма, которое запланировано на четверг, 18 сентября.