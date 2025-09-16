Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Ребенок имеет право»: депутаты обсудят участие детей в акциях ЛГБТ

16 сентября, 2025 20:22

Оппозиционные депутаты от партии "Латвия на первом месте" подготовили поправки, призванные запретить несовершеннолетним лицам участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Депутаты хотят дополнить статьи закона о защите прав детей и закона о собраниях, шествиях и пикетах, установив, что "несовершеннолетним лицам запрещено участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности ЛГБТ".

Кроме того, депутаты призывают вписать в закон о защите прав детей, что "ребенок имеет право на свободу общения настолько, насколько это не угрожает его здоровью, жизни и нравственности".

В настоящее время часть вторая статьи 13 закона о защите прав детей гласит, что "ребенок имеет право на свободу общения настолько, насколько это не угрожает его здоровью и жизни".

Парламентарии предлагают рассмотреть подготовленные поправки на заседании Сейма, которое запланировано на четверг, 18 сентября.

«Почему этого русского не выслали?» Патриоты на страже госязыка (ВИДЕО)

Пользовательница социальной сети Facebook Sarmīte разместила видео конфликта, который, судя по всему, произошел в регистратуре Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня из-за того, что с пациентом общались на русском языке.

Пользовательница социальной сети Facebook Sarmīte разместила видео конфликта, который, судя по всему, произошел в регистратуре Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня из-за того, что с пациентом общались на русском языке.

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Взорвать дом мог не российский дрон, а польская ракета: СМИ

Несколько польских СМИ, в том числе Rzeczpospolita, сообщают, что в Польше, в Люблинском воеводстве, в один из домов попала не российский дрон с бомбой, а ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, который пытался сбить российские дроны, вторгшиеся в польское воздушное пространство, пишет "Неаткарига".

Несколько польских СМИ, в том числе Rzeczpospolita, сообщают, что в Польше, в Люблинском воеводстве, в один из домов попала не российский дрон с бомбой, а ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, который пытался сбить российские дроны, вторгшиеся в польское воздушное пространство, пишет "Неаткарига".

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Малышка плакала: рядом лежали родители и шприцы

В конце августа Государственная полиция получила сообщение о припаркованном автомобиле на улице Клайпедас в Лиепае, недалеко от Южного кладбища. Внутри находились двое взрослых и плачущий младенец.

В конце августа Государственная полиция получила сообщение о припаркованном автомобиле на улице Клайпедас в Лиепае, недалеко от Южного кладбища. Внутри находились двое взрослых и плачущий младенец.

«Латвия за» то, чтобы власти могли копаться в вашем телефоне: да неужели!? Вот вы — за?

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

Русская культура повлияла на латышскую идентичность: профессор Краминьш рвет шаблоны

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

