В чулках с половым органом наголо: инцидент в автобусе

По предварительной информации, мужчина забежал в транспорт, держа обувь в руках. Водитель заметил происходящее и сделал ему замечание. Другие пассажиры, имевшие несчастье стать очевидцами этого явления, также поинтересовались у мужчины: где он забыл нижнее бельё?

В компании Rīgas satiksme подчеркнули, что в подобных случаях пассажирам следует немедленно сообщать о происшествии в Государственная полиция. От лица предприятия общественного транспорта также подано заявление в полицию, отметив, что подобное поведение в общественном транспорте недопустимо.

В полиции сообщили, что полученная информация передана соответствующему ведомству для дальнейшей проверки обстоятельств.