Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

Под Вентспилсом найден дрон: полиция и саперы оцепили пляж (Дополнено 18:26)

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 16:07

Важно 0 комментариев

NBS

Сегодня, 18 сентября, на пляже рядом с Вентспилсом, был обнаружен обломок дрона. Как сообщила Государственная полиция на платформе X, на месте происшествия работают наряды полиции, территория вокруг находки оцеплена.

По предварительной информации полиции, угрозы на месте происшествия не выявлено. Предполагается, что обломок дрона был выброшен морем. О находке проинформированы ответственные учреждения, к месту происшествия направлена группа по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов Национальных вооружённых силы Латвии (NBS).

Факт обнаружения потенциально опасного объекта подтвердили представители Национальные вооружённые силы Латвии:

«Сегодня на пляже в волости Варве, Вентспилской край, был найден выброшенный морем обломок хвостовой части дрона. На место направлена группа NBS по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов для проведения анализа найденного объекта».

На пляже в Варвской волости Вентспилсского края был найден фрагмент российского дрона-приманки "Гербера", сообщил в твиттере министр обороны Андрис Спрүдс.

Как информировал министр, специалисты Национальных вооруженных сил (НВС) на месте подтвердили, что объект не представляет опасности. В то же время в связи с инцидентом НВС продолжают сотрудничать с Государственной полицией.

"Нашим приоритетом является укрепление восточной границы, но столь же очевидно, что не менее важно обеспечивать защиту побережья Балтийского моря, устанавливая сенсоры", - прокомментировала обнаружение обломка дрона в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер поручила министрам обороны и внутренних дел связаться с коллегами в Польше, чтобы выяснить, не относится ли дрон к тому же типу, что был обнаружен в Польше на прошлой неделе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:50 18.09.2025
Латвия: кризис пассажирских перевозок продолжается
Sfera.lv 3 часа назад
Рига поднялась на 13 позиций в индексе «умных городов»
Bitnews.lv 3 часа назад
На пляже в Вентспилсе найден обломок дрона с кириллицей
Bitnews.lv 4 часа назад
Сейм отправил в комиссию проект о российских активах для Украины
Bitnews.lv 5 часов назад
Блошиные рынки — что мы о них знаем?
Sfera.lv 8 часов назад
ЕС: не летать, а ехать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: вон с тротуаров!
Sfera.lv 8 часов назад
Италия: за Венецию придётся платить и дальше
Sfera.lv 9 часов назад

Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич признал вину в подделке документов

Важно 21:35

Важно 0 комментариев

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Читать
Загрузка

Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

Важно 21:22

Важно 0 комментариев

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Читать

Неужели получилось? Силиня в соцсетях похвасталась успехами с бюджетом

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Читать

Рига за год стала умнее: новый рейтинг

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

Читать

Андрей Козлов: «Лиана Ланга позорит латышский народ, и именно латыши должны её остановить»

Выбор редакции 20:31

Выбор редакции 0 комментариев

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

Читать

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Макрон будет доказывать в суде, что его жена — женщина

Мир 19:38

Мир 0 комментариев

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

Читать