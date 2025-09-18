Под Вентспилсом найден дрон: полиция и саперы оцепили пляж (Дополнено 18:26)

По предварительной информации полиции, угрозы на месте происшествия не выявлено. Предполагается, что обломок дрона был выброшен морем. О находке проинформированы ответственные учреждения, к месту происшествия направлена группа по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов Национальных вооружённых силы Латвии (NBS).

Факт обнаружения потенциально опасного объекта подтвердили представители Национальные вооружённые силы Латвии:

«Сегодня на пляже в волости Варве, Вентспилской край, был найден выброшенный морем обломок хвостовой части дрона. На место направлена группа NBS по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов для проведения анализа найденного объекта».

На пляже в Варвской волости Вентспилсского края был найден фрагмент российского дрона-приманки "Гербера", сообщил в твиттере министр обороны Андрис Спрүдс.

Как информировал министр, специалисты Национальных вооруженных сил (НВС) на месте подтвердили, что объект не представляет опасности. В то же время в связи с инцидентом НВС продолжают сотрудничать с Государственной полицией.

"Нашим приоритетом является укрепление восточной границы, но столь же очевидно, что не менее важно обеспечивать защиту побережья Балтийского моря, устанавливая сенсоры", - прокомментировала обнаружение обломка дрона в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер поручила министрам обороны и внутренних дел связаться с коллегами в Польше, чтобы выяснить, не относится ли дрон к тому же типу, что был обнаружен в Польше на прошлой неделе.