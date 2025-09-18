Эпопея с этим документом — сначала принятым, потом заблокированным президентом Каролем Навроцким, потом снова принятым в последний момент и в драматических обстоятельствах — это проявление более широкой тенденции, которая не предвещает ничего хорошего украинцам, в силу разных обстоятельств оказавшимся на территории Польши.

Би-би-си уже писала о росте антиукраинских настроений в польском обществе. Однако сейчас речь идет о другом — эксплуатация антиукраинской риторики и игра антиукраинскими решениями становится неотъемлемой чертой польского политического мейнстрима, и не исключено, что эта тенденция будет нарастать как минимум до критически важных для будущего страны парламентских выборов, запланированных на 2027 год.

От любви до ненависти

Если бы мы попытались изобразить изменение отношения поляков к украинцам в последние годы и даже десятилетия графически, нам пришлось бы нарисовать синусоиду.

Вспышка поддержки во время Оранжевой революции и в самом начале президентства Виктора Ющенко обернулась несколькими годами охлаждения отношений, которое длилось вплоть до Евромайдана.

Падение Виктора Януковича и приход к власти в Киеве проевропейской команды вернули украинцев в топ симпатий поляков. Однако дальше последовало то же разочарование и спад поддержки.

Новый подъем — какое-то время даже казалось, что он будет продолжаться всегда, — начался 24 февраля 2022 года.

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину поляки с удивлением для самих себя полномасштабно включились в помощь украинцам. Обычные поляки собирали гуманитарную помощь и лично везли ее на границу или даже в районы боевых действий. Тысячи жителей Польши дали временное убежище украинским семьям, которые убегали от войны, часто с одним наскоро собранным чемоданом с самыми необходимыми вещами.

Однако через три года по разным причинам от этого порыва не осталось и следа, и вот уже в феврале этого года опрос варшавского центра CBOS показал: впервые за многие годы больше поляков выражают антипатию к украинцам, чем говорят о симпатии к ним.

«Он абсолютно антиукраинский»

Кароля Навроцкого было сложно назвать проукраинским политиком и до его избрания президентом, когда он возглавлял польский Институт национальной памяти. На этом посту он зарекомендовал себя сторонником консервативных, националистических взглядов на историю своей страны, а доминирующей темой польской исторической политики при Навроцком стала условная «Волынь» с ее явным антиукраинским звучанием.

Предвыборная риторика Навроцкого по отношению к Украине не ограничивалась волынскими мотивами. Во время кампании он заявлял, что это украинцы «создают проблемы в очередях в больницы и поликлиники», и что украинцам «не должно житься в Польше лучше, чем полякам».

В своей инаугурационной речи 6 августа этого года Кароль Навроцкий ни разу не произнес слово «Украина», лишь однажды вспомнив о войне, которая продолжается за восточной границей Польши и не уточнив, кто же в ней воюет.

Некоторые наблюдатели усмотрели в словах нового президента предвестие «трампизации» польской политики и, соответственно, значительного охлаждения в польско-украинских отношениях. Они оказались прав. Первый инцидент, доказавший это, произошел уже через считанные дни после инаугурации Навроцкого, 9 августа, на варшавском концерте белорусского рэпера Макса Коржа.

Флаг на стадионе

Полицейские рапорты, в которых говорится, что фанаты Коржа зажигали файеры, перепрыгивали через барьеры на поле стадиона и дрались с охранниками, пытавшимися унять беспорядки, не в полной мере отражают последствия этого концерта для польской общественной и политической жизни.

Однако настоящим шоком для поляков стало то, что несколько посетителей концерта Коржа развернули на стадионе красно-черные флаги.

Отношение к этим флагам по две стороны украинско-польской границы кардинально отличается. Для украинцев это, в первую очередь, символ вооруженного сопротивления российской агрессии, «сине-желтый флаг, искупавшийся в крови». Для поляков — это знамя Украинской повстанческой армии, вооруженного формирования, которое здесь считают виновным в «Волынской резне», этнических чистках 1943–1944 годов, которые Сейм признал геноцидом польского народа.

Этот флаг давно стал «красной тряпкой» для польского общества. Реакция на него объединила два фланга польской политики, которые обычно не могут найти общий язык между собой. Премьер Дональд Туск заявил о намерении депортировать из страны 57 украинцев и шестерых белорусов — и уже вскоре эти депортации состоялись, несмотря на отсутствие судебных приговоров.

«За мной пришли в шесть утра. Не разрешили даже собрать вещи. Меня забрали и депортировали в Украину. Теперь мне на пять лет запрещен въезд в шенгенскую зону. В моем городе продолжаются военные действия, возвращаться туда очень опасно, но никто не принял этого во внимание», — жаловалась изданию Gazeta Wyborcza одна из депортированных украинок, 18-летняя Ангелина.

Закон об украинцах

История специального закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории их государства достаточно проста. После того как на территории Польши в течение нескольких первых недель большой войны нашли убежище более миллиона граждан Украины, стало ясно, что их присутствие на новом месте нужно как-то урегулировать. К примеру, легализовать само их пребывание в Польше, упростить оформление на работу, продлить визы для тех, кому они нужны, обеспечить доступ к системе образования и здравоохранения, наконец, создать фонд помощи Украины, из которого, например, финансируется существенная доля терминалов Starlink, развернутых в Украине.

Все эти вопросы польские депутаты вместили в один закон, действие которого первоначально было рассчитано на шесть месяцев. Когда по истечении этого срока, в сентябре 2022-го, стало ясно, что война в Украине не заканчивается, польский парламент продлил его действие еще на полгода, и это повторялось несколько раз — пока 25 августа Кароль Навроцкий не наложил вето на очередное продление парламентом действия закона с 1 октября этого года по март следующего.

Главная претензия Навроцкого к этому закону — так называемая «помощь 800+». Так называются государственные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 800 злотых (около 200 долларов) в месяц.

Еще во время президентской кампании соперник Навроцкого Рафал Тшасковский предложил исключить из числа получателей такой помощи граждан Украины, не работающих на территории Польши. И аргументировал: есть немало случаев, когда украинцы злоупотребляют этой помощью — живут на территории Украины, а в Польшу приезжают, только чтобы снять деньги с карточки.

Кароль Навроцкий заблокировал закон именно по этой причине: по его мнению, украинцы, у которых нет легальной работы в Польше, не могут пользоваться «помощью 800+».

Впрочем, этим вето Навроцкий, похоже, вместе с водой выплеснул и ребенка. Ведь если действие нынешнего закона закончится (а это, напомним, произойдет 30 сентября), а новый закон к этому времени не будет принят и подписан президентом, то со следующего дня окажется, что сотни тысяч украинцев находятся и работают в Польше нелегально.

Однако еще более скандальным стал случай журналиста Виталия Мазуренко, гражданина Польши украинского происхождения, который в эфире телеканала Polsat News заявил, что Навроцкий действует как «пахан». А поскольку это слово в польском языке не употребляется, то тут же объяснил озадаченной ведущей: мол, так называют вожака-уголовника в русской тюрьме. Та немедленно обвинила Мазуренко в оскорблении главы польского государства. Фрагмент эфира завирусился в соцсетях.

Несмотря на объяснение Мазуренко — мол, он не имеет ничего против института президента, а лишь указывал, что поведение Навроцкого бьет по беззащитным украинским иммигрантам — его уволили из издания Obserwator Międzynarodowy, в котором он работал заместителем главного редактора, а депутат Сейма Дариуш Матецкий подал на него заявление в прокуратуру.

«В польских СМИ и в соцсетях сильно чихвостят Навроцкого. Но как только это сделал украинец, это вызвало значительно большее осуждение», — говорит журналист и правозащитник Игорь Кравец.

Почему так вышло?

Во-первых, в польском обществе уже долгое время нарастают антиукраинские настроения, так что политики не могут не учитывать это в своей риторике и действиях.

Одни исследователи говорят, что главная причина такого изменения в общественных настроениях — конкуренция за ограниченные ресурсы между поляками и приезжими из Украины. Мол, массовый наплыв украинцев привел к удорожанию аренды жилья, к перегрузке систем образования и здравоохранения — и это, понятное дело, не нравится местным.

Другие — что поляки, как бы парадоксально это ни звучало, «устали от войны». Товары и услуги дорожают, СМИ напоминают, что Польша может стать следующей жертвой российской агрессии — фрустрацию по этому поводу поляки вымещают на украинцах.

Третьи обращают внимание на охлаждение политических отношений между Киевом и Варшавой. Оно началось с падения украинской ракеты в селе Пшеводув, в результате которого погибли двое польских граждан. Продолжилось «зерновой блокадой» польских фермеров на украинской границе и взбесившим Варшаву обвинением Владимира Зеленского, озвученным с трибуны Генассамблеи ООН, о том, что Польша «является актером в российском театре». Словом, фундамент «вечной дружбы», которую предвещали в 2022 году, обе стороны разбирали по кирпичику и преуспели в этом.

Участник "зерновой блокады" на польско-украинской границе.

Четвертые считают, что всему виной российская пропаганда и польские ультраправые интернет-тролли. В миллионах постов и комментариев в соцсетях украинцев обвиняют во всех возможных грехах — и это отражается на настроениях среднестатистического поляка. Самое свежее проявление этого — например, то, что, согласно исследованию центра Res Futura, 38% поляков возлагали вину в инциденте с массовым вхождением в польское воздушное пространство российских дронов в ночь на 10 сентября на Украину. Россию в этом обвиняли только 34% респондентов.

Однако было бы неправильно говорить, что польские политики слепо следуют настроениям общества, которые ведут их в сторону все большей антиукраинскости. У политиков хватает и собственных причин для движения именно в этом направлении.

Прежде всего, нужно помнить, что сейчас весь политический процесс в Польше крутится вокруг единственного события — парламентских выборов, которые по графику должны состояться в 2027 году (хотя не исключено, что досрочное голосование пройдет уже следующей весной). Ставка на них будет максимально высокой. Если победит «Право и справедливость» — партия, выдвинувшая в президенты Кароля Навроцкого, — националисты-евроскептики сконцентрируют власть в одном из крупнейших государств Евросоюза в своих руках. Победа «Гражданской платформы» Дональда Туска позволит избежать такого сценария.

Поэтому все происходящее в польской политической жизни тамошние комментаторы рассматривают именно через эту призму — как то или иное событие скажется на шансах партий на приближающихся выборах.

Победа Трампа сама по себе подняла дух польских правых, став для них доказательством того, что трендом развития современного мира является победоносное продвижение изоляционистских, националистических, консервативных сил, на фоне которого успехи либералов типа Джо Байдена (или, в польском случае, Дональда Туска) кажутся случайными и временными.

Поэтому польские политики приняли во внимание, что триумф Трампа стал возможен не в последнюю очередь благодаря эксплуатации им жесткой антииммигрантской риторики, и сами значительно активизировали ее использование.