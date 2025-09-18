Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

Награда: 10 миллионов! Гражданин Украины среди самых разыскиваемых преступников

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 16:34

Важно 0 комментариев

В список самых разыскиваемых преступников Европола внесён киберпреступник — 28-летний гражданин Украины Воладимир Викторович Тимощук. Он разыскивается в нескольких странах, и его задержание названо приоритетной задачей для международных правоохранительных органов, сообщает Европейское полицейское управление (Европол).

Считается, что Тимощук является одним из лидеров организованной преступной сети, ответственной за атаку с применением вредоносного программного обеспечения в 2019 году на крупную алюминиевую компанию в Норвегии. Ему также приписывают целый ряд других международных кибератак.

Министерство юстиции США объявило вознаграждение в размере 10 миллионов долларов США за информацию, которая поможет установить его местонахождение и задержать подозреваемого.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2020 год Тимощук вместе с сообщниками заражал компьютерные системы сотен компаний программой-шифровальщиком LockerGoga, парализуя их деятельность. Потерпевших вынуждали платить выкуп, чтобы восстановить работу компаний. Деятельность этой группировки нанесла ущерб компаниям по всему миру на сумму более 18 миллиардов долларов США.

В ходе международной операции следователям удалось установить личности участников преступной сети. В расследовании тесно сотрудничали специалисты из Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Украины, Великобритании и США.

В ходе следствия несколько участников преступной сети уже были арестованы на территории Украины. Правоохранители составили схему структуры группировки, установив личности людей на всех уровнях — от разработчиков вредоносных программ и специалистов по взлому до тех кто отмывает деньги и отвечает за оборот преступных доходов.

Европол призывает всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в привлечении этого человека к ответственности, сообщить об этом правоохранительным органам.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:50 18.09.2025
Латвия: кризис пассажирских перевозок продолжается
Sfera.lv 3 часа назад
Рига поднялась на 13 позиций в индексе «умных городов»
Bitnews.lv 3 часа назад
«Курорт за наш счёт»: как живёт латвийская бюрократия
Bitnews.lv 4 часа назад
После закрытия границы Польши автобусы из Беларуси едут через Латвию
Bitnews.lv 4 часа назад
2,17 млн евро за особняк в Агенскалнсе
Bitnews.lv 4 часа назад
Угроза детям? В Екабпилской школе посыплась штукатурка
Bitnews.lv 4 часа назад
Сейм отправил в комиссию проект о российских активах для Украины
Bitnews.lv 5 часов назад
Италия: за Венецию придётся платить и дальше
Sfera.lv 9 часов назад

Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич признал вину в подделке документов

Важно 21:35

Важно 0 комментариев

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Читать
Загрузка

Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

Важно 21:22

Важно 0 комментариев

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Читать

Неужели получилось? Силиня в соцсетях похвасталась успехами с бюджетом

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Читать

Рига за год стала умнее: новый рейтинг

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

Читать

Андрей Козлов: «Лиана Ланга позорит латышский народ, и именно латыши должны её остановить»

Выбор редакции 20:31

Выбор редакции 0 комментариев

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

Читать

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Макрон будет доказывать в суде, что его жена — женщина

Мир 19:38

Мир 0 комментариев

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

Читать