Награда: 10 миллионов! Гражданин Украины среди самых разыскиваемых преступников

Считается, что Тимощук является одним из лидеров организованной преступной сети, ответственной за атаку с применением вредоносного программного обеспечения в 2019 году на крупную алюминиевую компанию в Норвегии. Ему также приписывают целый ряд других международных кибератак.

Министерство юстиции США объявило вознаграждение в размере 10 миллионов долларов США за информацию, которая поможет установить его местонахождение и задержать подозреваемого.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2020 год Тимощук вместе с сообщниками заражал компьютерные системы сотен компаний программой-шифровальщиком LockerGoga, парализуя их деятельность. Потерпевших вынуждали платить выкуп, чтобы восстановить работу компаний. Деятельность этой группировки нанесла ущерб компаниям по всему миру на сумму более 18 миллиардов долларов США.

В ходе международной операции следователям удалось установить личности участников преступной сети. В расследовании тесно сотрудничали специалисты из Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Украины, Великобритании и США.

В ходе следствия несколько участников преступной сети уже были арестованы на территории Украины. Правоохранители составили схему структуры группировки, установив личности людей на всех уровнях — от разработчиков вредоносных программ и специалистов по взлому до тех кто отмывает деньги и отвечает за оборот преступных доходов.

Европол призывает всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в привлечении этого человека к ответственности, сообщить об этом правоохранительным органам.