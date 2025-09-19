Осы идут в атаку на латвийцев: в чём причины агрессии и как от них уберечься?

Обосновались в гараже и кладовке

Недели отсутствия оказалось достаточно, чтобы в гараже вырос серый шар диаметром около полуметра — осиное гнездо. Из него то и дело вылетали насекомые, выбираясь наружу через маленькую щель в неплотно закрывающейся двери. Стоило ее распахнуть, как осы начинали тревожно жужжать и проявлять беспокойство. Сосуществование закончилось быстро: одна из ос без предупреждения ужалила прямо в щеку. Было больно, но, к счастью, организм оказался устойчивым — сильной аллергической реакции не последовало, и щека не распухла.

Стало ясно: осиное жилище необходимо срочно уничтожить. Но как это сделать без последствий? Конечно, можно было обратиться в специализированную службу (частные фирмы, оказывающие эти услуги, в Риге есть). Но за работу они взяли бы не менее 50 евро. Решено было действовать самостоятельно. Сначала нужно было обезвредить насекомых. Вооружившись двумя баллончиками инсектицида, автор обработал вход в гнездо. Яд подействовал, хотя было немного страшновато. Когда вся колония была парализована, пришло время сбить осинник палкой от щетки.

Внутри оказались соты, в которых уже были отложены белые яйца и копошились личинки. Колония, насчитывающая несколько десятков особей, была благополучно уничтожена — без серьезных последствий для гаражевладельца.

А вот нашей читательнице Антонине повезло меньше. У нее осы свили гнездо прямо в квартире — в вентиляционном отверстии, соединяющем холодную кладовку с улицей. Женщина решила полить гнездо водой и в результате получила рассерженный рой, устремившийся в атаку. Итогом схватки с насекомыми стали многочисленные укусы и вызов бригады неотложной медицинской помощи.

Кстати, осы могут проявлять удивительную злопамятность. У Николая маленький осинник появился под крышей сарая. Мужчина осторожно сбил его палкой, стараясь не делать резких движений. Насекомые будто бы улетели, но спустя час, когда дачник пришел проверить обстановку, одна из ос без колебаний ужалила его прямо в переносицу.

Им нужно хорошо кормиться

Осы со своей характерной окраской становятся особенно назойливыми в конце лета и начале осени. Оставленное на улице варенье, созревающие сливы или яблоки, а то и шашлык мгновенно привлекают этих насекомых. Интересно наблюдать, как оса своими острыми челюстями вгрызается в кусок мяса, отщипывая за один раз довольно внушительный кусочек.

В их поведении нет ничего необычного. Ближе к концу теплого сезона рабочие особи достраивают соты больших размеров, чтобы матка могла отложить яйца. Через 20 дней на свет появляются самки и самцы — трутни. К концу августа — началу сентября молодому потомству нужно усиленно питаться, чтобы окрепнуть, и все это время их защищает крыша гнезда.

С приходом осени трутни начинают спариваться. Один самец способен оплодотворить матку таким количеством биоматериала, что она сможет откладывать яйца всю оставшуюся жизнь. Сами трутни зимовку не переживают и погибают. Молодые оплодотворенные самки засыпают до весны, чтобы с ее приходом снова приступить к откладке яиц и созданию новой колонии.

При этом на протяжении всего теплого времени года на свет появляются только рабочие осы. Лишь к концу августа рождается плодовитое потомство. Кроме того, именно к осени значительно увеличивается число рабочих особей, которые активно ищут пропитание для личинок и для себя. Их обилие и приводит к учащению контактов с людьми, повышая риск болезненных укусов.

Матка в осином семействе отвечает за продолжение рода. Рабочие же осы присматривают за личинками, кормят других членов семьи и охраняют общее жилище. Свое гнездо матка строит из материала, похожего на тонкую серую бумагу. Получается он естественным образом: осы измельчают древесину мощными челюстями и смешивают ее со слюной. Так выходит прочный и легкий строительный материал.

Рабочие осы и трутни обычно достигают около 18 мм в длину, а матка чуть крупнее. Отличить самку от самца можно разве что по брюшку — у самок оно более широкое, хотя окраска у обоих полов практически одинаковая.

Есть и одиночные виды ос: они нередко вовсе не строят гнезд, а занимают уже готовые норки, сделанные другими насекомыми или мелкими грызунами.

Придётся сосуществовать

Сами по себе взрослые осы не представляют серьезной опасности для человека и даже не относятся к числу вредителей. На лапках и тельце они не переносят болезни, не губят растения и не мешают их росту и плодоношению. Напротив, участвуют в опылении цветков. Поэтому нескольких жужжащих ос на участке — явление вполне нормальное.

Другое дело, если рядом с домом поселился целый рой: тогда проблема соседства становится куда ощутимее. Впрочем, важно помнить: осы не нападают без причины. Атаковать они могут лишь в двух случаях — когда защищают собственную жизнь или охраняют гнездо с потомством. Поэтому главное правило поведения рядом с осами простое: предельная осторожность. Не стоит лишний раз приближаться к местам их скопления и особенно к самому гнезду.

Второе правило, о котором следует помнить: ос бояться не нужно. Для человека они не являются прямыми врагами и жалят почти всегда лишь в двух случаях: если на них случайно наступить или вместе с фруктом надкусить спрятавшееся насекомое.

Если осы начинают активно кружить вокруг вас, значит, их привлек запах — еды или сладких духов. Они не собираются нападать специально, чтобы причинить вред. Но если гнездо было потревожено и насекомые перешли в атаку, самое разумное — как можно быстрее убежать.

Осы нападают коллективно и могут жалить многократно, в отличие от пчел, которые после укуса оставляют жало и погибают. Поэтому лучше укрыться в помещении или хотя бы удалиться от опасного места. Если есть возможность, прикройтесь пленкой, покрывалом, кофтой — любым подручным средством. Долго преследовать человека осы не будут: убедившись, что враг отступил на безопасное расстояние, они прекращают погоню.

Какая же польза от соседства с осами? Поверьте, она есть. Прежде всего оса — хищник-полифаг. Подобно пауку, она регулирует численность насекомых-вредителей на определенной территории. И главные выгодополучатели здесь — дачники и фермеры. Всего за одни сутки одна взрослая особь способна поймать от 20 до 30 садовых и огородных вредителей: мух, гусениц, жуков, мелких бабочек. Таким образом, осы помогают поддерживать природный баланс.

Есть у них и другая важная миссия — участие в опылении. В этом они становятся помощниками пчел. Напомним: лишь около 20% культур способны опыляться ветром или самостоятельно. Остальным 80% нужны опылители.

Осы, питаясь нектаром и перелетая с цветка на цветок, переносят пыльцу и способствуют формированию урожая. К тому же у пчел радиус полета ограничен расположением улья, а осы поселяются где угодно и опыляют растения на куда большей территории.

В природе вред и польза ос уравновешивают друг друга. И как бы нам ни хотелось избавиться от этих жалящих соседей, нужно признать: осы — важное звено биологической цепи. Уничтожив их полностью, мы рискуем вызвать локальную экологическую катастрофу.

Александр ФЕДОТОВ

ФОТО агентства ЛЕТА