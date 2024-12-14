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«Сами уже не знают, как свою дурь подчеркнуть!» — народ возмущен исправлениями в детской книжке

Neatkarīgā Rīta Avīze 14 декабря, 2024 14:19

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Политкорректность достигла новых высот - оказывается, вывалявшегося в саже утенка Тима больше нельзя называть черным, пишет Tautaruna.nra.lv.

Книгоиздатель Вия Килблока сообщила в группе "Фейсбука" Izcilas grāmatas о том, что после исправлений в книге Энид Блайтон "Знаменитый утенок Тим" некое "большое агентство" разрешило ее печатать и распространять. Правда, не очень понятно, что это за агентство, которое велело убрать слово "черный" (melns), заменив его словом briesmīgais ("ужасный").

В группе много откликов на ее пост, вот некоторые из них:

- Было бы нормально к такой новости еще и профессиональный комментарий - кто велел внести изменения в текст, зачем и какой может быть смысл от этого, иначе получается, что есть какие-то мистические "они", а о чем вообще речь - никому так и не становится ясно, множатся лишь горы негатива, сарказм, негативные комментарии и т.д. Что-то во всем этом неправильно.

- Думаю, что скоро и "Лебединое озеро" запретят, потому что там белый лебедь побеждает черного. Сарказм, конечно. Но в самом деле, как далеко мы зайдем? Хочется некоторым напомнить, что обычно банан - это просто банан.

- А что теперь делать с "Черным квадратом" Малевича?

- Вместо черной овцы теперь будет "темно-белая"?

Тема широко обсуждается и в соцсети "X".

Там пишут следующее:

- Скажите, что это неправда, ну не может быть, что вок-фашизм докатился и до Латвии.

- Когда доберутся до "черной пятницы"?

- Интересно, как на фоне этого всего чувствует себя Арнольд Шварценеггер?

- Что это за агентство, которое цензурирует в книгах авторские тексты? Как зовут этого чиновника и какова его должность? Уволить на месте!

- А "желтый" почему можно?

- А что это Вия так боится назвать это агентство, которое представляет автора и ее авторские права? Потому что знает, что лишат разрешения на издание этой книги? Смелость сказать "А" есть, а сказать "Б" - уже нет? Деньги не пахнут.

- После 21 января будет можно. В сети все больше шуток о черных. BLM закончился.

- Да, ведь называть черных ужасными - это политкорректно...

- Это еще ничего, скоро будут акции об изъятии из языка и книг вредных букв V и Z...

- Эту книгу точно не надо покупать, разве что как растопку для гриля.

- Как это стыкуется с переименованием улицы Пушкина в Риге? Расизм? Пушкин ведь был негром.

- Килблока тонко троллит. Все повелись.

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