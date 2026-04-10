Сами-сами: как будут сокращать региональные автобусные маршруты

Региональная сеть общественного транспорта в этом году запланирована в объеме 73,76 млн км, что примерно на 400 тыс. км (0,5%) меньше, чем в 2025 году.

Автобусная маршрутная сеть запланирована в объеме 65,685 млн км, что на 0,7% меньше, чем годом ранее, а железнодорожная сеть прогнозируется на уровне 8,078 млн км, что на 0,4% больше.

По данным АТД, в Рижском регионе сеть автобусных маршрутов в этом году составит 9,497 млн км (на 1,77% меньше, чем в 2025 году), в Видземском регионе - 18,851 млн км (на 1,65% меньше), в Земгальском регионе - 10,574 млн км (на 0,22% меньше), в Курземском регионе - 13,906 млн км (на 0,15% меньше), в Латгальском регионе - 12,857 млн км (на 0,08% меньше).

Как сообщает АТД, в этом году предусмотрено 1015 региональных автобусных маршрутов, что на восемь маршрутов (1%) меньше, чем в 2025 году, тогда как железнодорожных маршрутов предусмотрено 11, что на один маршрут больше, чем годом ранее.

В этом году планируется закрытие нерентабельных рейсов с низким пассажиропотоком или сокращение участков маршрутов, где нет спроса.

В дирекции отметили, что сеть маршрутов регулярно пересматривается: выявляются нерентабельные рейсы, оцениваются возможности изменения расписания, схемы движения, сокращения или отмены маршрутов. Также анализируется, являются ли рейсы единственной возможностью транспортного сообщения, обеспечивают ли они доставку школьников к учебным заведениям и какие альтернативы доступны пассажирам.

Общий объем компенсации убытков для регионального общественного транспорта в 2026 году прогнозируется на уровне 89,2 млн евро, тогда как базовое финансирование составляет 78,24 млн евро.

Отвечая на вопрос о том, где будут найдены недостающие 11 млн евро, в дирекции сообщили, что этот вопрос будет решаться в последнем квартале года и планируется, что необходимое финансирование будет выделено из резерва на непредвиденные случаи.