Сами-сами: как будут сокращать региональные автобусные маршруты

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 12:24

В региональной сети автобусных маршрутов наибольшее сокращение в этом году ожидается в Рижском и Видземском регионах, сообщили агентству ЛЕТА в Автотранспортной дирекции (АТД).

Региональная сеть общественного транспорта в этом году запланирована в объеме 73,76 млн км, что примерно на 400 тыс. км (0,5%) меньше, чем в 2025 году.

Автобусная маршрутная сеть запланирована в объеме 65,685 млн км, что на 0,7% меньше, чем годом ранее, а железнодорожная сеть прогнозируется на уровне 8,078 млн км, что на 0,4% больше.

По данным АТД, в Рижском регионе сеть автобусных маршрутов в этом году составит 9,497 млн км (на 1,77% меньше, чем в 2025 году), в Видземском регионе - 18,851 млн км (на 1,65% меньше), в Земгальском регионе - 10,574 млн км (на 0,22% меньше), в Курземском регионе - 13,906 млн км (на 0,15% меньше), в Латгальском регионе - 12,857 млн км (на 0,08% меньше).

Как сообщает АТД, в этом году предусмотрено 1015 региональных автобусных маршрутов, что на восемь маршрутов (1%) меньше, чем в 2025 году, тогда как железнодорожных маршрутов предусмотрено 11, что на один маршрут больше, чем годом ранее.

В этом году планируется закрытие нерентабельных рейсов с низким пассажиропотоком или сокращение участков маршрутов, где нет спроса.

В дирекции отметили, что сеть маршрутов регулярно пересматривается: выявляются нерентабельные рейсы, оцениваются возможности изменения расписания, схемы движения, сокращения или отмены маршрутов. Также анализируется, являются ли рейсы единственной возможностью транспортного сообщения, обеспечивают ли они доставку школьников к учебным заведениям и какие альтернативы доступны пассажирам.

Общий объем компенсации убытков для регионального общественного транспорта в 2026 году прогнозируется на уровне 89,2 млн евро, тогда как базовое финансирование составляет 78,24 млн евро.

Отвечая на вопрос о том, где будут найдены недостающие 11 млн евро, в дирекции сообщили, что этот вопрос будет решаться в последнем квартале года и планируется, что необходимое финансирование будет выделено из резерва на непредвиденные случаи.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

