Самая теплая вода на пляжах в Риге — в Даугаве у Кипсалы и в озере Бабелитис

В Даугаве у Кипсалы вода прогрелась до +21 градуса, а в озере Бабелитис - до +20 градусов.

В Вецаки и Даугаве у Луцавсалы температура воды составляет +19 градусов, а в Кишэзерсе, Вакарбулли и Даугаве у Румбулы - только +18 градусов.

Самоуправление рекомендует использовать официальные места для купания в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, у озера Бабелитис, на Кипсале, Луцавсале, в Луцавсальском заливе и зоне отдыха возле Кишэзерса, так как они оборудованы надлежащим образом и там о безопасности купающихся заботятся спасатели полиции Рижского самоуправления.

