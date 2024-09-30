Интересный анализ данной ситуации подготовил и опубликовал экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Вот его комментарий.

"В этой статье я покажу, что дорогие коммунальные услуги в латвийских городах - это не фейк. Расходы на содержание квартиры площадью 85 кв.м в Риге действительно бывают очень велики по международным стандартам, так как зимы холодные и много жилья, которое не является энергоэффективным. Однако проживание в переполненном жилье позволяет нам экономить на ежемесячных счетах, поэтому в среднем мы платим за жилье меньше, чем в большинстве других европейских стран.

Такое решение, однако, не способствует устойчивому развитию, поскольку может отрицательно повлиять и на число детей в семье, и на общей удовлетворенности жизнью среди населения. Дорогие коммунальные услуги - это существенное несовершенство рынка, которое может и должно быть исправлено. У меня нет оснований ставить под сомнения данные из опроса Numbeo [1], согласно которым коммунальные услуги для типичной рижской квартиры площадью 85 кв.м два года назад действительно стоили около 300 долларов США (около 270 евро) в месяц; эту цифру не ставят под сомнение и журналисты-расследователи. По международным стандартам это действительно дорого. Чего не сказали ни СМИ, ни политики, так это того, что дороговизна коммунальных услуг в Риге и других латвийских городах обусловлена сравнительно долгой и холодной зимой в сочетании с низкой энергоэффективностью жилья:

- Латвия на 4-м месте по потребности в отоплении жилья среди стран ЕС, учитывая и длительность отопительного сезона, и температуру воздуха в это время - сразу после Финляндии, Швеции и Эстонии (см. илл. 2)[2];

- всего около 15% жилого фонда составляют здания класса энергоэффективности от С и выше. Это во многом говорит об устаревании жилья.

Например, 2/3 рижан живут в домах советского времени; в домах, построенных до Первой мировой войны, проживает больше рижан, чем в построенных после 2000 года [3].

Поэтому коммунальные платежи (в том числе отопление) за квартиру аналогичной площади в евро в Риге выше, чем в большинстве столиц ЕС - даже в городах, где зимы такие же холодные и долгие (Таллин, Стокгольм, Хельсинки). А средняя зарплата нетто в Риге - на 4-м месте снизу среди столиц ЕС: после Афин, Будапешта и Бухареста, где необходимость в отоплении жилья куда меньше. Так что на коммунальные платежи за квартиру аналогичной площади в Риге население тратит значительно больший процент своих доходов, чем в любой другой столице ЕС.

Однако правы и журналисты-расследователи, которые на основании данных Eurostat утверждают, что мы все же тратим на коммунальные платежи меньше евро, чем в большинстве других стран ЕС. Но, в отличие от журналистов-расследователей, я не вижу здесь противоречия с данными Numbeo. Жители латвийских городов привыкли экономить на ежемесячных счетах, проживая в перенаселенных жилищах. В таком жилье с недостаточным числом комнат на человека обитает почти половина латвийских горожан - это больше, чем в любой другой стране ЕС, наполовину больше, чем в литовских городах, и вдвое больше, чем в эстонских.

Переполненное жилье может быть одним из факторов, удерживающих многие латвийские семьи от решения рожать больше. Многие опрошенные латвийцы ответили, что охотно увеличили бы свою семью, будь у них жилье, соответствующее нуждам будущей семьи, или возможность легко заполучить такое жилье. Переполненные квартиры, а также факт, что после оплаты коммунальных услуг в распоряжении многих рижан остается совсем небольшая сумма на другие цели, могут быть среди причин, почему по удовлетворенности жизнью Рига отстает от большинства других европейских городов намного больше, чем по среднему уровню дохода населения. Большие ежемесячные счета (которые нельзя не оплачивать или отложить на долгое время, поскольку жилье - предмет первой необходимости) - также одна из причин, почему у латвийцев мало накоплений. Это, в свою очередь, тормозит приобретение нового жилья и ипотечное кредитование [4].

Образуется заколдованный круг: старый жилой фонд без энергоэффективности - большие счета каждый месяц - многие семьи теснятся в маленьких квартирах, не рожают столько детей, сколько хотелось бы, и чувствуют себя несчастными, но после оплаты счетов у них все равно не остается денег на утепление жилья или приобретение нового - мало инвестиций в новый жилой фонд - жилой фонд остается старым и неэффективным энергетически.

Для меня это выглядит как классическое рыночное несовершенство, которое надо "лечить" либо намного более активным ипотечным кредитованием, либо увеличенной поддержкой от государства на приобретение нового жилья или утепление старого. Такие программы поддержки в Латвии есть, но, учитывая потребности, их объем в масштабе страны оценивается как недостаточный. Хотя утвержденный правительством в июле 2024 года Национальный план по энергетике и климату предусматривает вложение примерно 2,9 миллиарда евро в мероприятия по энергоэффективности жилых домов, для столь крупных инвестиций сейчас не хватает покрытия - в настоящее время "намечено" (читай: источник финансирования четко известен и запланирован) всего 8% от этой суммы.

[1] Вопреки критике, что это "всего лишь анонимный опрос в интернете", число ответов о Риге и других крупных городах достаточно велико. Причем агрегированными данными трудно манипулировать: если, например, какой-нибудь шутник введет о Риге данные, которые будут существенно отличаться от предыдущих ответов, его ответы вообще не будут учтены. Ранее я констатировал, что для оценки удовлетворенности населения жизнью в городе данные опроса Numbeo весьма близки данным опроса Еврокомиссии.

[2] Причем надо учесть, что в Финляндии и Швеции плотность населения в разных регионах страны неоднородна: большинство проживает в южных регионах, где теплее.

[3] Во многих латвийских регионах (кроме Пририжья) ситуация аналогичная, так как строительство жилья идет еще более вяло, чем в Риге.

[4] Чем меньше накоплений, тем труднее приобрести жилье за свои деньги и накопить на первый взнос по ипотечному кредиту".