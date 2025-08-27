Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Самая богатая певица мира выходит замуж: кто же её избранник?

Редакция PRESS 27 августа, 2025 11:13

Для настроения

Звезда американского футбола Трэвис Келси долгое время встречался с популярной певицей и артисткой Тейлор Свифт. Теперь в их отношениях наступил еще один счастливый этап, пишет BBC.

Пара опубликовала фотографии в Instagram, из которых стало известно, что они обручены. Келси сделал предложение Тейлор, и она согласилась.

«Ваш учитель английского и ваш учитель физкультуры женятся», - подписала фото известная американская певица.


В течение часа после публикации пост Свифт набрал более шести миллионов лайков. А на момент этой публикации их более 14 млн.

По данным новостного агентства PA, обручальное кольцо певицы имеет бриллиантовую огранку, стилизованную под старину. Украшение был создано дизайнером Киндредом Любеком из Artifex Fine Jewellery.

Парочка начала встречаться уже давно. Отношения 35-летней Свифт и Тревора Келси являлись предметом активных обсуждений с момента их первого появления на публике в октябре 2023 года. Инициатором их знакомства был сам спортсмен.

Келси как-то рассказал, что планировал передать Тейлор Свифт свой номер телефона через браслет, когда она выступала на стадионе Arrowhead в Канзас-Сити – он играет на этом стадионе за команду Chiefs. Однако он не успел этого сделать.

И тогда Келси обратился за помощью к людям, близким к Свифт, чтобы привлечь ее внимание. После этого певица связалась с ним напрямую и спустя некоторое время они встретились в Нью-Йорке.

Тейлор все свободное от гастролей время ездит за любимым, чтобы поддержать его на матчах. Келси также летает по всему миру на концерты поп-дивы, когда у него есть время. Они стараются не расставаться надолго.

Инсайдеры издания Life & Style сообщают, что звездная пара не хочет долго тянуть со свадьбой.

«Они жаждут пройти под венец и стать мужем и женой. Тейлор и Трэвис ясно понимают, что оба нашли своего человека. Это будет свадьба века!» - говорит источник.

Пышное торжество Тейлор и Трэвис планируют устроить летом, чтобы провести праздник на открытом воздухе в доме певицы в Род-Айленде. Пара намерена пригласить 300 человек. Кроме родных, в список гостей, который уже составляется, входят Пол Маккартни, Стиви Никс, Райан Рейнольдс, Эд Ширан, Брэдли Купер, Джиджи Хадид, Эмма Стоун, Блейк Лайвли и Селена Гомес. Две последние рассматриваются на роль подружки невесты.

Интересно, что Свифт планирует пригласить на свадьбу и своего бывшего парня Тейлора Лотнера с его женой.

Как уже сообщалось, состояние Тейлор Свифт в 2025 году оценивается в 1,6 млрд долларов, что сделало ее первой женщиной-музыкантом, достигшей миллиардного рубежа в основном благодаря собственным песням и выступлениям.  Ее бойфренд Трэвис старается не сильно отставать. В этом году он стал самым высокооплачиваемым в команде спортсменом со средней годовой зарплатой 17,1 миллиона долларов.

Трэвис планирует оплатить счета за частные рейсы и проживание всех гостей. Остается надеяться, что они все-таки не будут рассматривать Венецию как место свадебного торжества…

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Важно 14:08

Важно

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Бизнес 13:27

Бизнес

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Важно 13:03

Важно

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

Мир 12:48

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

