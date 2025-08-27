Самая богатая певица мира выходит замуж: кто же её избранник?

Пара опубликовала фотографии в Instagram, из которых стало известно, что они обручены. Келси сделал предложение Тейлор, и она согласилась.

«Ваш учитель английского и ваш учитель физкультуры женятся», - подписала фото известная американская певица.



В течение часа после публикации пост Свифт набрал более шести миллионов лайков. А на момент этой публикации их более 14 млн.

По данным новостного агентства PA, обручальное кольцо певицы имеет бриллиантовую огранку, стилизованную под старину. Украшение был создано дизайнером Киндредом Любеком из Artifex Fine Jewellery.

Парочка начала встречаться уже давно. Отношения 35-летней Свифт и Тревора Келси являлись предметом активных обсуждений с момента их первого появления на публике в октябре 2023 года. Инициатором их знакомства был сам спортсмен.

Келси как-то рассказал, что планировал передать Тейлор Свифт свой номер телефона через браслет, когда она выступала на стадионе Arrowhead в Канзас-Сити – он играет на этом стадионе за команду Chiefs. Однако он не успел этого сделать.

И тогда Келси обратился за помощью к людям, близким к Свифт, чтобы привлечь ее внимание. После этого певица связалась с ним напрямую и спустя некоторое время они встретились в Нью-Йорке.

Тейлор все свободное от гастролей время ездит за любимым, чтобы поддержать его на матчах. Келси также летает по всему миру на концерты поп-дивы, когда у него есть время. Они стараются не расставаться надолго.

Инсайдеры издания Life & Style сообщают, что звездная пара не хочет долго тянуть со свадьбой.

«Они жаждут пройти под венец и стать мужем и женой. Тейлор и Трэвис ясно понимают, что оба нашли своего человека. Это будет свадьба века!» - говорит источник.

Пышное торжество Тейлор и Трэвис планируют устроить летом, чтобы провести праздник на открытом воздухе в доме певицы в Род-Айленде. Пара намерена пригласить 300 человек. Кроме родных, в список гостей, который уже составляется, входят Пол Маккартни, Стиви Никс, Райан Рейнольдс, Эд Ширан, Брэдли Купер, Джиджи Хадид, Эмма Стоун, Блейк Лайвли и Селена Гомес. Две последние рассматриваются на роль подружки невесты.

Интересно, что Свифт планирует пригласить на свадьбу и своего бывшего парня Тейлора Лотнера с его женой.

Как уже сообщалось, состояние Тейлор Свифт в 2025 году оценивается в 1,6 млрд долларов, что сделало ее первой женщиной-музыкантом, достигшей миллиардного рубежа в основном благодаря собственным песням и выступлениям. Ее бойфренд Трэвис старается не сильно отставать. В этом году он стал самым высокооплачиваемым в команде спортсменом со средней годовой зарплатой 17,1 миллиона долларов.

Трэвис планирует оплатить счета за частные рейсы и проживание всех гостей. Остается надеяться, что они все-таки не будут рассматривать Венецию как место свадебного торжества…