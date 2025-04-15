С юго-запада придут дожди: в ближайшие дни погода снова испортится

Ночью осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +7...+11 градусов, местами на востоке страны - до +5 градусов.

Днем во многих местах пройдут дожди, а во второй половине дня и вечером осадки ожидаются уже на большей части территории страны. Юго-восточный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов.

В Риге ночь пройдет без осадков, днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов, а в первой половине дня повысится до +14...+15 градусов.