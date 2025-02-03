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С выдумкой: СГБ предупреждает о возможном разнообразии вредоносных методов России

Редакция PRESS 3 февраля, 2025 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

В этом году вредоносная деятельность, организованная Россией в Латвии, может стать более разнообразной, заключила Служба государственной безопасности (СГБ).

Нет сомнений, что и в этом году Россия продолжит предпринимать попытки повлиять на общественные и политические процессы в Латвии, в том числе с помощью агрессивных методов. Как свидетельствует анализ службы, организованные Россией в Латвии вредоносные действия могут стать более разнообразными, заявил в пресс-релизе к отчету о деятельности СГБ в прошлом году начальник службы Нормунд Межвиетс.

В этом году российские спецслужбы продолжат активную деятельность против Латвии, сохраняя прежний уровень агрессивности, следует из отчета.

В спектре вызовов безопасности Латвии важное место займут риски инспирированных российскими спецслужбами диверсий. Диверсии как составная часть гибридной войны могут быть использованы для дестабилизации внутренней безопасности страны, подрыва инфраструктуры и создания чувства растерянности в обществе. Возрастание этих рисков связано с изменениями в тактике Кремля, который интерпретирует вторжение в Украину уже не как локальную войну, а как геополитический конфликт с НАТО.

В то же время традиционные разведывательные действия - вербовка подданных Латвии для длительного конспиративного получения сведений - сохранятся как основа деятельности российских разведслужб. И впредь российские спецслужбы будут в основном интересоваться сведениями о военной и гражданской обороне, однако разведслужбы будут использовать благоприятные условия и для получения информации об энергетической и транзитной политике Латвии, событиях с пропагандистским потенциалом и позиции Латвии по вопросам международных отношений в связи с Кремлем, прогнозирует СГБ.

Целью вербовки также будут лица, которые могут повлиять на принятие решений в соответствии с интересами России.

В свою очередь, белорусские спецслужбы продолжат тесное сотрудничество с российскими разведслужбами. Это сотрудничество может проявляться как на информационном, так и на физическом уровне, например, путем организации инцидентов на границе или содействия нелегальной миграции.

В СГБ не прогнозируют, что китайские разведслужбы в 2025 году могут развернуть агрессивные разведывательные действия против Латвии. В то же время, глобальные геополитические и экономические амбиции Китая таковы, что представители этой страны продолжат работу над формированием неформальных позиций влияния в политике и экономике.

Одной из целей таких связей будет получение разведывательной информации о ЕС и НАТО, говорится в докладе СГБ.

И впредь враждебная активность, направленная против информационных систем государственного и частного секторов Латвии, будет сохраняться на высоком уровне: путем кибератак будут предприниматься попытки получения ценной информации, при этом вызванное ими ограничение доступности онлайн-ресурсов призвано подорвать доверие населения к государственным институтам.

Кибератаки могут осуществляться и с целью распространения российской пропаганды и дезинформации, а также оказания поддержки различным гибридным действиям против латвийского государства, отметили в СГБ.

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